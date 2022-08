Zee wordt een warm bad door ongewone hitte van de laatste maanden

Toeristen op het Mare e Sole-strand in Pietrosella op het Franse mediterrane eiland Corsica. Beeld AFP

Een ‘hittegolf in de zee’ wordt het al in Spanje genoemd. De ongewone hitte van de laatste maanden – al in mei werden op het Iberisch schiereiland temperaturen boven de 40 graden gemeten – hebben ook de westelijke Middellandse Zee ongebruikelijk veel opgewarmd. Aan de Spaanse Costa’s, rond de Balearen en Sardinië en voor de Franse en Italiaanse kust is het water tot vijf graden warmer dan normaal.

Een rapport van het Wereld Natuur Fonds (WWF) waarschuwde in oktober al dat de Méditerranée 20 procent sneller opwarmt dan het mondiale gemiddelde. Dat bedreigt het leven in de zee, waar jaarlijks 200 miljoen toeristen zich op en rond de stranden begeven. Een van de meest ernstige gevolgen is dat honderden exoten vanuit de Indische Oceaan en de Rode Zee de Middellandse Zee binnendringen en er het bestaan van de oorspronkelijke vissen en planten bedreigen.

Strand in La Teste-de-Buch, in het bekken van Arcachon, in het zuidwesten van Frankrijk. Een van de meest ernstige gevolgen van de opwarming van de zee is dat honderden exoten vanuit de Indische Oceaan en de Rode Zee de Middellandse Zee binnendringen en er het bestaan van de oorspronkelijke vissen en planten bedreigen. Beeld AP

Consequenties

De hoge watertemperaturen hebben ook gevolgen voor de mensen op het land, vooral de bewoners van steden en dorpen die aan de zee liggen. Zij hebben overdag al weken te maken met temperaturen rond en boven de 30 graden, iets minder warm dan in het binnenland. Maar door de warmere zee treedt er ’s nachts bijna geen verkoeling meer op. In plaatsen als Barcelona, Valencia en Palma de Mallorca komt de thermometer in de nacht niet meer onder de 25 of 26 graden.

De zeehittegolf kan onoverzichtelijke consequenties aan het einde van de zomer en in het najaar hebben. Meteorologen in Spanje waarschuwen dat er zich zoveel energie in de atmosfeer kan ontwikkelen, dat het tot onweersbuien van een ongekende hevigheid kan leiden, wat weer voor overstromingen zal zorgen.

De hoop dat de watertemperatuur de komende weken iets zal afnemen is niet groot, omdat de weersvoorspellingen ook voor augustus een zeer warme zomer in het Middellandse Zeegebied voorspellen. De experts zeggen dan ook dat de maatregelen die genomen moeten worden voor de lange termijn zijn, en dat die – net zoals elders in de wereld – gericht moeten zijn op het tegengaan van de opwarming van de aarde.