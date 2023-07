Zedenpolitie patrouilleert weer in Iran: ‘Ze hebben me hard geslagen toen ze me in de auto wilden stoppen’

Vrouwen op straat in Teheran. Beeld Fatemeh Bahrami/Getty Images

Mahsa Amini overleed in september 2022, enkele dagen nadat ze was vastgehouden omdat ze de islamitische hoofddoek niet correct zou hebben gedragen. Volgens haar familie overleed ze als gevolg van geweld tijdens haar arrestatie. Vanwege de enorme protesten in het hele land werden de gehate zedenpolitiebusjes tijdelijk uit het straatbeeld verwijderd door het Iraanse regime.

Bij de aankondiging van de herstart van de patrouilles verklaarde Saeed Montazer al-Mahdi, woordvoerder van de Iraanse politie, aan de zender Tasnim News dat er auto- en voetpatrouilles zouden plaatsvinden om op te treden tegen mensen die ­‘onconventioneel gekleed’ zijn en ‘volharden in het overtreden van de normen’. Volgens schattingen van Tasnim bedekt tot wel 10 procent van de Iraanse vrouwen het haar niet op correcte wijze. Beelden van ‘onbedekte’ vrouwen zijn veel te zien op Iraanse sociale media en ook op straat in Teheran zie je vrouwen zonder hoofddoek.

Heftige discussies

Maryam, een 30-jarige vrouw uit Teheran, is een van die norm overtredende vrouwen. Ze is een aanhanger van de Iraanse oppositie, de in het land verboden Volksmoedjahedien (MEK), en kan daarom niet haar volledige naam geven. In een interview via Telegram vertelt ze dat ze zelf ook klappen heeft gekregen van de zedenpolitie. “Ik ben meerdere keren aangesproken en dat leidde tot heftige discussies. Ze hebben me hard geslagen toen ze me in de auto wilden stoppen. Ze brachten ons naar het ‘parket van de moraalpolitie’, waar talloze meisjes zaten die, net als ik, gearresteerd waren vanwege het ‘niet goed dragen’ van een hoofddoek. Sommigen werden vastgehouden, anderen werden na enkele uren vrijgelaten. Uiteindelijk lieten ze mijn vriendin en mij gaan omdat we bleven volharden in ons verzet.”

Na de protesten naar aanleiding van de dood van Amini voerde het regime uitgebreide discussies met sjiitische theologen over de beste methoden om vrouwen toch te dwingen een hidjab te dragen. Er wordt gesproken over nieuwe wetten die momenteel in behandeling zijn in het parlement, die boetes opleggen of winkels en cafés dwingen te sluiten als ze vrouwen bedienen die de hidjab niet op de voorgeschreven manier dragen. Volgens sommigen zijn toezichtscamera’s voor de verkeersdrukte in Teheran aangepast om het gezicht van vrouwen zonder hidjab te scannen. Maryam heeft de moraalpolitie deze week al gezien in Teheran. “De straten waren vol met hun auto’s. Ze richten zich voornamelijk op vrouwen zonder hoofddoek. Dat is toch wat anders dan voor de protesten, want toen pakten ze iedereen aan die in hun ogen ook maar een beetje ‘verkeerd’ gekleed was, inclusief mensen met korte mantels, korte mouwen of trendy kleding.”

Verzet blijft

Vooral jongeren blijven zich verzetten tegen de zedenpolitie en geven niet op. In de stad Rasjt, ten noorden van Teheran, scandeerden jongeren leuzen tegen de moraalpolitie en het regime. Volgens Maryam blijft de situatie in de Iraanse samenleving explosief. De economie lijdt zwaar onder de internationale sancties en mensen kunnen nauwelijks rondkomen. Tegelijkertijd neemt het aantal executies en gevangenen dagelijks toe.

“We zien nog steeds protesten van verschillende groepen in de samenleving, zoals leraren, studenten en gepensioneerden. Mensen onderling zeggen dat we nieuwe wegen moeten vinden om opstanden te creëren die leiden tot de omverwerping van het regime. Dit is precies waarom het regime opnieuw de moraalpolitie heeft ingezet. Het wil de situatie controleren om nieuwe opstanden te voorkomen of mensen af te leiden in de aanloop naar de herdenking van september 2022, toen de protesten begonnen na de dood van Mahsa Amini. Voor ons draait het niet alleen om de vrijheid om te kiezen of we een hoofddoek dragen, maar om vrijheid in het algemeen, om democratie, gerechtigheid en de omverwerping van het regime. De vrije keuze in kleding is slechts een van onze vele eisen.”