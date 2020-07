Ze moet live studeren, maar dat kan niet: deze Amsterdamse student zit in de VS met een probleem

Anouk de Graauw (23). Beeld Privéfoto

Anouk de Graauw woont al vijf jaar in de VS. Na een jaartje high school in Californië op haar achttiende wist ze het zeker: hier hoor ik thuis. “Ik had omgekeerde heimwee toen ik na dat jaar weer in Amsterdam was.” Ze vertrok naar de VS om te studeren. Momenteel studeert ze pedagogiek aan de California State University in Long Beach.

Nu weet ze niet zeker of ze wel kan blijven. “Ik zit in mijn laatste jaar en zou eigenlijk komend semester stage lopen in een ziekenhuis.” De stage gaat niet door vanwege corona. Net als alle andere internationale studenten in de VS, maakt ze nu mogelijk niet langer aanspraak op een zogeheten F1-visum.

Land uit

Afgelopen week kwam de Trump-regering met een onverwachtse visumregel: internationale studenten die staan ingeschreven bij Amerikaanse onderwijsinstellingen moeten vanaf september tenminste gedeeltelijk hun lessen in levenden lijve volgen. Wie dit niet doet, en bijvoorbeeld alleen online lessen heeft, loopt het risico het land uit te worden gezet door de Immigration and Customs Enforcement (ICE).

Maar juist nu hebben veel universiteiten en hoge scholen vanwege de coronacrisis aangekondigd hun lessen de komende tijd alleen virtueel aan te bieden. Waaronder De Graauws universiteit.

Huiswerkklas

Één live vak zou al genoeg zijn om toch te mogen blijven, vertelt De Graauw. “De school probeert nu een soort huiswerkklas op te zetten voor de internationale studenten. Dan zou ik me gewoon even melden op school en dan weer naar huis gaan.”

Ideaal is het niet, laat staan goedkoop. “Per studiepunt betaal je al 600 dollar.” Studenten met een F1-visum mogen alleen op de campus werken en nu die dicht is, verdient De Graauw geen geld. Toch heeft ze hoop dat haar universiteit het lesgeld uiteindelijk zal kwijtschelden, net als andere universiteiten doen.

Sterker nog, de rechtszaken tegen de regering stapelen zich op. Harvard en Massachusetts Institute of Technology zijn de eerste universiteiten die naar de rechter zijn gestapt vanwege de maatregel, gevolgd door vele andere onderwijsinstellingen. Ook De Graauws universiteit begint een rechtszaak.

Volgens cijfers van de Amerikaanse non-profitorganisatie Institute of International Education studeerden in het collegejaar 2018-2019 meer dan een miljoen buitenlandse studenten in de VS. De maatregel van de Trump-regering heeft niet alleen gevolgen voor de studenten, maar het is daarbij maar de vraag of de onderwijsinstellingen het lesgeld van deze studenten kunnen missen.

Bang om terug te gaan

Het lijkt erop dat De Graauws universiteit wel met een creatieve oplossing gaat komen.“Ik voel me in ieder geval beter dan een week geleden, toen ik het nieuws net hoorde.”

Voor nu baalt ze vooral dat ze haar familie niet kan opzoeken in Nederland. “Ik probeer in principe twee keer per jaar naar huis te gaan, in de zomer en winter. Dat durf ik nu niet, want ik weet niet of ik ook weer terug kan.”