Zal Russische en Israëlische noodhulp Syrië wel kunnen bereiken?

Een zoek- en reddingsteam van de Tsjechische brandweer bereidt zich voor op vertrek naar het getroffen gebied in Turkije om te helpen bij de zoektocht naar overlevenden. Beeld AP

Volgens de Turkse president Erdogan hadden maandagochtend al 45 landen hun steun aangeboden. Een deel van die hulp is ook al onderweg. Zo zijn reddingswerkers uit tien EU-lidstaten naar het gebied gestuurd. Daaronder ook een team van artsen, verpleegkundigen en speurhonden uit Nederland.

De Europese Unie helpt Turkije bovendien door middel van het satellietsysteem Copernicus om het getroffen gebied zo goed mogelijk in kaart te brengen als ondersteuning voor reddingswerkers.

Ook Navo-breed is een oproep gedaan aan de leden om bondgenoot Turkije te helpen. De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben toegezegd Turkije alle benodigde hulp te verlenen en ook Griekenland, buurland én rivaal van Turkije, heeft hulp aangeboden.

Het is niet de enige strijdbijl die in het rampgebied begraven zal moeten worden. Zowel Oekraïne als Rusland heeft aangeboden hulpteams naar Turkije te sturen.

Syrië

Buurland Syrië, dat door een al elf jaar durende burgeroorlog verscheurd is, moet het vooralsnog met een stuk minder steun doen.

Medewerkers van de Verenigde Naties zijn aanwezig om te helpen en ook heeft Rusland, een van de weinige openlijke bondgenoten van de Syrische dictator Bashar al-Assad, steun toegezegd aan Syrië. Het is echter onwaarschijnlijk dat de Russische hulp geaccepteerd zal worden in de gebieden in het noorden van Syrië, die niet onder controle staan van de regering.

Naast Rusland heeft ook Israël Syrië noodhulp aangeboden. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu maakte maandag bekend bereid te zijn hulp te bieden aan Syrië. Hij zou dat naar eigen hebben gedaan op verzoek van de Syrische regering zelf.

Het aanbod is opmerkelijk, want de twee landen hebben geen diplomatieke betrekkingen en staan feitelijk al decennia op voet van oorlog. De toezegging van Netanyahu heeft tot veel speculaties geleid in Israëlische media. Volgens de krant Haaretz heeft niet Syrië maar Rusland Netanyahu gevraagd te helpen met het behandelen van Syrische gewonden.