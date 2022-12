Zakt gasprijs terug naar oude niveau of gooit Poetin roet in het eten?

Energie-econoom Van Cleef: ‘De Russische olie-uitvoer naar Azië via tankers is lastig, omdat bijna alle verzekeraars voor scheepsvracht uit de G7-landen komen. Die moeten zich houden aan sanctiemaatregelen. Rusland heeft nu onvoldoende schepen beschikbaar.’ Beeld Sean Gallup/Getty Images

1. Waarom komt Moskou met een exportverbod op olie?

Het is een wraakactie van Poetin voor het prijsplafond dat de Europese Unie, de G7-landen (waaronder de VS, Canada en Japan) en Australië eerder deze maand instelden op ruwe (Oeral)olie uit Rusland. De westerse landen willen zo de inkomsten uit olie voor het Kremlin beperken, maar geven de Russen nog wel de kans de wereldmarkt te bevoorraden. De maatregel houdt in dat alleen olie die maximaal 60 dollar per vat kost, kan worden geleverd. Als Russische olie voor een hogere prijs wordt verhandeld, mogen westerse bedrijven zoals rederijen en verzekeraars niet meewerken aan het vervoer daarvan. De Russen reageren woedend op het prijsplafond en komen nu dus met een exportverbod dat op 1 februari ingaat en minstens vijf maanden duurt. De datum waarop ook olieproducten – zoals diesel – aan een exportban worden onderworpen, moet nog door het Kremlin worden vastgelegd. De wereldwijde prijzen voor olie stegen iets na de aankondiging. Brentolie, maatgevend voor de prijzen voor olie uit Europa, Afrika en het Midden-Oosten, kost bijna 85 dollar per vat.

2. Wat zijn de mondiale gevolgen?

Hans van Cleef, als energie-econoom verbonden aan ABN Amro, ziet vooral een verschuiving van de wereldhandel. “De meeste westerse landen, zoals ook ons land, besloten al eerder om Russische olie deels of helemaal te boycotten vanwege de oorlog. Rusland doet nu vooral zaken met landen in Azië. Denk vooral aan India, China, Turkije, Maleisië en Kazachstan.” Toch kunnen deze afzetmarkten volgens Van Cleef niet alles compenseren voor wat Rusland misloopt aan olie-inkomsten uit het Westen. “Komt bij dat de Russische olie-uitvoer naar Azië via tankers lastig is omdat bijvoorbeeld bijna alle verzekeraars voor scheepsvracht uit de G7-landen komen. Die verzekeraars moeten zich houden aan sanctiemaatregelen. Rusland heeft nu onvoldoende schepen beschikbaar. Om dat probleem op te lossen, worden oude tankers die rijp waren voor de sloop, alsnog ingezet. Verzekeringen worden afgesloten in Rusland zelf, India of China. Je kunt je afvragen hoe betrouwbaar dat allemaal is. Zo vrees ik voor een grotere kans op olielekkages.’’

3. Voelen wij het Russische olieverbod in onze portemonnee?

Waarschijnlijk wel, want de EU kan nog helemaal niet zonder Russische olie. “We willen minder afhankelijk worden van olie, maar er zijn nog te weinig alternatieven. Het Westen gooit z’n oude schoenen weg, zonder snel zicht te hebben op nieuwe exemplaren. Het Internationaal Energieagentschap geeft aan dat de mondiale vraag naar olie stijgt, volgend jaar zijn er 1,7 miljoen extra vaten per dag nodig om aan de vraag te voldoen. Terwijl het aanbod, zeker door het grotendeels wegvallen van Rusland, alleen maar minder wordt. Dit zorgt hoe dan ook voor een prijsstijging”, voorspelt Van Cleef. Volgens hem kunnen consumenten in 2023 onder meer hogere brandstofprijzen verwachten. “Rusland zal binnenkort voor landen die het prijsplafond steunen, ook een exportban op olieproducten zoals diesel afkondigen. In het Westen zijn de raffinaderijen in staat om ook andere olie, met name uit het Midden-Oosten, te bewerken tot diesel. Maar in Oost-Europa ligt dat heel anders, daar zijn ze volledig ingesteld op olie en olieproducten uit Rusland. Mogelijk ontstaat in die landen een fysiek tekort aan brandstoffen, dat zal bij ons niet zo’n vaart lopen. Wel zullen we het merken in onze portemonnee, want de prijs zal hoe dan ook stijgen.”

4. De Europese gasprijs daalt daarentegen behoorlijk. Blijft dat zo?

Het klopt dat de gasprijs in een paar weken tijd fors is gedaald. Tijdens de vrieskou begin december stond die nog op 150 euro per megawattuur. Nu is dat 82 euro. Daarmee is de prijs terug op het niveau van begin dit jaar, voor de oorlog in Oekraïne. Van Cleef: “De daling van de gasprijs komt onder meer door het relatief zachte winterweer van de afgelopen weken. Ook zijn de Europese gasvoorraden met ruim 80 procent nog altijd redelijk goed gevuld en is er rond de feestdagen amper handel.” Een lagere Europese handelsprijs voor gas vertaalt zich met vertraging in een lagere gasprijs die energiemaatschappijen aan consumenten en bedrijven rekenen. Maar voor consumenten die in 2023 onder het prijsplafond voor gas blijven maakt dat weinig uit, want zij betalen sowieso alleen de maximumprijs van 1,45 euro per kuub gas die het kabinet heeft bepaald. Een lagere gasprijs is wel van belang voor consumenten die boven het prijsplafond uitkomen en voor bedrijven die veel gas gebruiken. Energie-econoom Van Cleef denkt dat de gasprijs in 2023 toch weer omhoog gaat. “Daarbij is de datum van 1 april spannend. Dan is duidelijk hoeveel gasvoorraad we nog hebben. Als dat tegenvalt en er veel gas moet worden ingeslagen, zal de prijs stijgen. Daarnaast is het de vraag of we volgend jaar voldoende vloeibaar gas, lng, kunnen importeren. Als China meer lng nodig heeft, zal dat niet meevallen en stijgt de gasprijs.”