Zaak tegen Turkse influencer gaat in december verder

Merve Taşkin. Beeld Facebook

De influencer zou nog steeds zes maanden tot twee jaar gevangenisstraf boven het hoofd hangen.

Taşkin is populair onder jonge Turken. Op Instagram heeft ze 572.000 volgers, op TikTok zijn dat er 54.000 en op Twitter 66.000. De influencer post foto’s en filmpjes van zichzelf die slecht vallen bij het conservatieve deel van de Turkse bevolking. Zo poseert ze regelmatig in bikini.

Toen ze eerder dit jaar sprak met Het Parool vertelde ze ‘niet de gevangenis in te willen voor een foto’. Begin vorig jaar was Taşkin in Amsterdam om haar verjaardag te vieren. Ze bezocht coffeeshops en bekende cafés als The Old Sailor. Foto’s van haar bezoek plaatste ze op Instagram, waaronder een met seksspeeltjes in het Sexmuseum. Naar aanleiding van die foto werd ze enkele maanden door de Turkse politie opgepakt in Istanboel.

“Ik heb toen een verklaring afgelegd bij de politie,” aldus de influencer. “Ik dacht dat het voorbij was, maar maanden later ben ik weer opgepakt. Dit was tijdens mijn zomervakantie in Çanakkale, toen ik een hotel zat. Ik heb toen een nacht vastgezeten en heb de aanklager uitleg gegeven over de posts. Hij zei toen dat ik vrij was.”

Taşkin zei enkele maanden geleden dat ze de afgelopen anderhalf jaar veel ‘posts en tweets’ heeft verwijderd, omdat ze bang is voor de gevolgen. “Ik wil niet de gevangenis in voor een foto die ik deelde in het Sexmuseum in Amsterdam.”

Murda

De zaak van Taşkin staat niet op zichzelf. Vorige week nog werd de Nederlandse rapper Murda aangehouden in Istanboel. Hij werd gearresteerd omdat hij volgens de Turkse autoriteiten zijn fans zou ‘aanmoedigen drugs te gebruiken’, een vergrijp waarop in Turkije een gevangenisstraf van vijf tot tien jaar staat. Het laat zien dat het conservatieve deel van het land onder leiding van president Recep Tayyip Erdoğan de teugels strakker wil aantrekken.

Murda heeft het land inmiddels mogen verlaten, maar de aanklacht tegen hem blijft staan. Of de rapper met enkel de Nederlandse nationaliteit nog terugkeert naar Turkije is niet bekend. Hij heeft veel fans in het land en was er ook coach in de Turkse versie van het televisieprogramma The Voice. Een andere Turkse rapper, Ezhl, werd enkele jaren geleden voor hetzelfde vergrijp aangeklaagd en vrijgesproken, maar verhuisde daarna naar Duitsland.

Voor aanvang van de rechtszaak zei Taşkin op Twitter ‘bang’ te zijn en te ‘hopen dat het niet haar laatste bericht is’. Ook bedankte ze voor alle steun die ze ontving. Saillant detail: volgens Twitter ligt de foto die ze bij het bericht plaatste ‘gevoelig’.