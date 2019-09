‘YouTubers Ties en Govert eind deze week naar huis’

YouTubers Ties Granzier en Govert Sweep werden in Amerika opgepakt omdat ze het militaire gebied Area 51 betraden. Beeld ANP

De twee krijgen een boete van 4500 dollar, zo meldt de rechtbank van Las Vegas. Maandag was de rechtszaak tegen de twee Nederlanders die vorige week in Area 51 werden opgepakt. De jongens waren op borgtocht vrij in afwachting van hun rechtszaak. Een woordvoerder zegt dat als de boete is betaald, beide vloggers donderdag terug naar Nederland vliegen.

De twee vrienden werden opgepakt op een militair terrein in de Nevadawoestijn, in de buurt van gokstad Las Vegas. Het gebied staat bekend als Area 51. Toegang is ten strengste verboden en de basis is zwaar beveiligd. De vloggers zijn aangeklaagd wegens het bewust binnentreden van verboden terrein.

Op internet worden al decennia theorieën gedeeld over wat er zich binnen de hekken zou afspelen. Zo wordt beweerd dat er in de buurt een ufo zou zijn neergestort en dat die naar de basis zou zijn gebracht.