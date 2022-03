Yoon Suk-yeol na nek-aan-nekrace gekozen tot president van Zuid-Korea

De nieuwe president van Zuid-Korea, Yoon Suk Yeol. Beeld AFP

De 60-jarige Yoon wordt namens de People Power Party (PPP) de opvolger van Moon Jae-in van de Democratische partij en mag de komende vijf jaar het Aziatische land gaan leiden. Hij versloeg nipt de kandidaat van de regeringspartij, Lee Jae-myung. Yoon behaalde 48,6 procent van de stemmen tegen 47,8 voor Lee.

Lee gaf zijn nederlaag toe in een toespraak tot aanhangers in het kantoor van zijn centrumlinkse Democratische partij en wenste zijn tegenstrever geluk. “Ik heb helaas niet aan de verwachtingen kunnen voldoen. Ik vraag de verkozen president oprecht om verdeeldheid en conflicten te overwinnen en een nieuw tijdperk van eenheid en harmonie in te gaan.”

Voor hij zijn intrede deed in de politiek, was Yoon een prominent openbaar aanklager in Zuid-Korea. Hij speelde een belangrijke rol in de veroordeling van voormalig president Park Geun-Hye, die een celstraf kreeg vanwege corruptie. “Dit is de overwinning van ons geweldige volk”, zei Yoon in zijn overwinningstoespraak op het partijkantoor. “Ik beloof onze grondwet en parlement te respecteren en zal samenwerken met de oppositiepartij om ons volk goed te dienen.”

Bittere campagne

De verkiezing van woensdag kwam neer op een confrontatie tussen Yoon en Lee, die elkaar maandenlang bespotten en demoniseerden in een van de meest bittere politieke campagnes die Zuid-Korea ooit heeft gekend, zo schrijft AP. “Onze competitie is voor nu voorbij. We moeten onze krachten bundelen en één worden voor onze mensen”, zei Yoon.

Verwacht wordt dat de nieuwe president meer zal willen samenwerken met de Verenigde Staten en zich streng zal opstellen tegenover buurland Noord-Korea. Het Witte Huis heeft Yoon inmiddels gefeliciteerd. “De alliantie tussen de Verenigde Staten en Zuid-Korea, onze economieën en ons volk is ijzersterk”, aldus Washington. Ook de Japanse premier Fumio Kishida heeft Yoon gefeliciteerd en zei te hopen de band tussen de buurlanden te versterken.