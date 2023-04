Yolanda Díaz moet Spaans links bij elkaar krijgen

Vicepremier Yolanda Díaz is in Spanje de linkse beweging Sumar begonnen, die in dit verkiezingsjaar het versplinterde links bij elkaar moet brengen. Wie is deze arbeidsrechtadvocaat, en waar staat haar beweging voor?

Luisteren. Dat is het sleutelwoord waarmee Yolanda Díaz tijdens dit verkiezingsjaar het versplinterde Spaanse links bijeen wil brengen. In 2021 kondigde ze haar lange luistertoer door het land aan, waarbij ze naar verschillende uithoeken zou reizen om te horen wat de ‘gewone’ Spanjaard bezighoudt: van horecawerknemers aan de toeristische kusten tot boeren die afgezonderd in regenachtig Asturië het land bewerken. Kortom, town halls, maar dan zonder het te verkopen met die modieuze Angelsaksische marketingterm.

Zondag sloot Díaz deze rondreis van luisteren af, met een bijeenkomst van haar kersverse politieke beweging Sumar (Samenvoegen). Het zal de som zijn van verschillende linkse partijen, maar vooral de som van al die verschillende stemmen in het land. Luisteren, zo meent Díaz, is belangrijk in een Spanje dat een transitie doormaakt.

Wat eind vorig millennium nog een relatief traditioneel en conservatief Europees land was, wordt volgens haar in hoog tempo opengebroken: progressieve ideeën over bijvoorbeeld abortus en vrouwenrechten die voor sommigen Spanjaarden als schokkend worden ervaren, snelle digitalisering en globalisering die de arbeidsmarkt overhoop gooien.

Yolanda Díaz, minister van Arbeid en tweede vicepremier, ziet zichzelf als dé persoon om deze nieuwe linkse beweging te leiden en stelde zich zondag kandidaat voor de landelijke verkiezingen eind dit jaar met de woorden: “Ik wil de eerste vrouwelijke premier van Spanje zijn.”

Volksbeweging van de verontwaardigden

Geboren in een communistisch nest in het afgelegen Galicië, is Díaz opgeleid tot advocaat in het arbeidsrecht en gewend om met haar poten in de modder te staan. Ondanks haar communistische achtergrond en haar vurige politieke verleden in Galicië, is ze intussen het gezicht geworden van gematigd links – met dank aan haar beheerste manier van politiek bedrijven.

Daarmee brengt Díaz een ander geluid dan uit de meer radicale Spaanse linkse hoek komt. Uit de financiële crisis van 2008 groeide in Spanje de volksbeweging van de verontwaardigden – de indignados – die niet konden verteren dat banken werden geholpen terwijl families in de financiële ellende belandden.

Daaruit kwam de partij Podemos (We Kunnen) voort, die het verontwaardigde links vol communistische en socialistische ideeën kanaliseerde in politieke kracht in het politieke platform Unidas Podemos, als samenraapsel van verschillende linkse partijen.

Yolanda Díaz liet zich meetrekken in deze beweging en trok vanuit Galicië naar Madrid om carrière te maken in de landelijke politiek. Aan de radicalere kant van links werd al langer argwanend naar de rijzende ster van Díaz gekeken.

Haar aartsvijand binnen de linkse beweging, Irene Montero (minister voor Gelijkheid), raakte geregeld gefrustreerd hoe makkelijk het Díaz af lijkt te gaan, terwijl ze in haar ogen helemaal niet zulke stevige idealen heeft. “Ik doe wat ik kan voor de feministische zaak en ik heb de halve beweging tegen me. Niemand bekritiseert Yolanda,” heeft Montero volgens de rechtse krant El Mundo tegen een vertrouweling gezegd.

Aanranding en verkrachting

Maar met het wegzakken van de verontwaardiging over de bankencrisis is bij kiezers vooral verbazing ontstaan over al te radicale standpunten. Het leidde tot barsten in het linkse blok. Het meest recente voorbeeld is de onhandige manier waarop Podemos voet bij stuk hield om wetsvernieuwing rondom aanranding en verkrachting te verdedigen, terwijl deze duidelijk juridische mankementen vertoonde.

Door de wet kwamen honderden verkrachters vervroegd vrij, terwijl deze juist slachtoffers van seksueel geweld moest beschermen. Wie met linkse Spanjaarden praat, hoort geregeld dat zij vinden dat sommige leden van Podemos het contact met de originele protestbeweging zijn verloren.

Deze zondag was Podemos ook niet bij de presentatie van Sumar, terwijl vrijwel alle andere kleine linkse partijen meedoen: al die splinterpartijen in regio’s als Catalonië en Baskenland hopen via Sumar op landelijk niveau politieke macht te behalen. De peilingen toonden afgelopen weken namelijk al dat Sumar sterk zou staan.

Alleen zou Podemos hoogstens 29 van de 350 zetels halen, terwijl een samensmelting met de beweging van Díaz voor bijna het dubbele daarvan kan zorgen. Het is de vraag of dat genoeg is om voor de derde keer op rij een linkse coalitie te vormen met het sociaaldemocratische PSOE. Maar als dit lukt, dan zou Sumar met ruim vijftig zetels veel makkelijker eisen kunnen stellen.

Intussen blijft Díaz zichzelf stevig profileren. Toen in maart het populistisch-rechtse Vox in het parlement voorstelde dat Spaanse vrouwen meer kinderen moeten krijgen om vergrijzing tegen te gaan, was dat een uitgelezen kans om woorden te spreken die viraal gingen. “Ik heet u welkom in 2023. Ik heet u welkom in het Spanje van de vrouwen. Zij zijn het die dit land zullen veranderen.”