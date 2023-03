Xi tegen Poetin: ‘Er komt verandering zoals we in geen 100 jaar tijd hebben gezien’

Russische president Vladimir Poetin en China's president Xi Jinping tijdens een receptie op het Kremlin in Moskou. Beeld Pavel Byrkin / SPUTNIK / AFP

De beide leiders praten al lange tijd over ‘versterking van hun speciale relatie’ als bevriende buurlanden en grote mogendheden. Ze keren zich tegen de ‘unipolaire’ wereldorde, de orde die volgens hen door de Westerse naties onder leiding van de Verenigde Staten wordt gedomineerd. Poetin ziet de oorlog in Oekraïne ook als een strijd tegen de vermeende pogingen van de VS om dat land als een vazalstaat in te lijven in het westerse blok.

Poetin wond zich tijdens het bezoek van de Chinese leider op over het Britse besluit om Oekraïne tanks te geven met munitie met verarmd uranium. Poetin waarschuwde dat hij zou worden gedwongen te reageren op ‘de nucleaire escalatie’. De munitie die westerse mogendheden onder meer in Irak en Afghanistan gebruikten geldt als erg gevaarlijk voor de lange termijn.

Uraniumdeeltjes kunnen blijven stralen en veroorzaken dan op plaatsen waar de munitie werd ingezet langere tijd afwijkingen bij geboortes, kanker en andere gezondheidsproblemen. “Het lijkt erop dat het Westen tegen Rusland wil vechten tot de laatste Oekraïner,” aldus Poetin. Volgens de Britse regering is de munitie geen nucleaire escalatie, enkel een wapen voor de verdediging van Oekraïne.

Lofprijzingen

Xi Jinping heeft zich publiekelijk niet veel uitgelaten over Oekraïne, waar China volgens hem neutraal tegenover staat. China vaart in de handel wel bij de Westerse sancties tegen Rusland. De lofprijzingen van Xi voor zijn vriend Poetin kunnen als ferme steun worden opgevat.

Eerder had de woordvoerder van het Witte Huis al opgemerkt dat China ‘onmogelijk als onpartijdig gezien kan worden’ bij de oorlog in Oekraïne. Maar China verkoopt voor zover bekend geen wapens aan Rusland en heeft een soort routekaart voor vrede gepresenteerd. Die kan volgens Poetin als basis dienen om het conflict op te lossen als Kiev en westerse bondgenoten daar klaar voor zijn.

Poetin dankte de vertrekkende Chinese leider en wenste hem een goede reis. Poetin brengt later dit jaar een staatsbezoek aan China.