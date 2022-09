Xi en Poetin zijn het niet altijd eens, maar hebben wel gezamenlijke belangen

President Xi Jinping en Vladimir Putin in Moskou in 2019. Beeld Getty Images

De plaatjes zullen in ieder geval mooi zijn, als de Chinese leider Xi Jinping en de Russische president Vladimir Poetin elkaar deze week begroeten. Hun ontmoeting in de historische stad Samarkand, in Oezbekistan, wordt de eerste sinds de Russische inval in Oekraïne. Begin februari zagen zij elkaar voor het laatst, rond de openingsceremonie van de Olympische Winterspelen in Peking.

Sindsdien is veel gespeculeerd over wat Xi en Poetin daar besproken hebben. De vraag is wat de Chinese leider wist van de Russische invasieplannen, of hij steun heeft toegezegd of dat hij alleen heeft laten weten dat China zich niet zou verzetten. Er is zelfs gesuggereerd dat Xi aan Poetin heeft gevraagd om met de invasie te wachten tot de Spelen voorbij waren.

Dat laatste lijkt vergezocht, maar onmogelijk is het niet. Vier dagen na de slotceremonie in Peking trokken Russische groepen de Oekraïense grens over. China is Rusland daarna niet openlijk afgevallen, in de VN of daarbuiten, en het doet niet mee aan internationale sancties. Maar actieve militaire steun biedt Peking ook niet.

Poetin kan wel wat steun gebruiken

De topontmoeting van de Shanghai Samenwerkingsorganisatie (SSO), op 15 en 16 september in Samarkand, is voor Poetin een mooie gelegenheid om meer steun te vergaren. Die kan hij goed gebruiken nu de Russische militaire middelen uitgeput dreigen te raken, wat ook blijkt uit de wapenaankopen bij de Chinese bondgenoot Noord-Korea.

Maar het is de vraag of Poetin veel zal hebben aan zijn lidmaatschap van de SSO. Dat is een nogal los-vaste club, waaraan naast China en Rusland ook verschillende Centraal-Aziatische landen plus India en Pakistan deelnemen. Samenwerking op het gebied van politiek, economie en veiligheid is het doel. Maar voor de meeste SSO-landen geldt hetzelfde als voor China: terwijl verzet tegen de Verenigde Staten en de Navo hen wel goed uitkomt, is oorlog met een buurland niet populair.

De SSO-lidstaten werken af en toe wel samen op militair vlak, soms ook met andere landen in de regio. Zo hielden Rusland en China de afgelopen dagen een gezamenlijke militaire oefening in het Verre Oosten, waaraan ook militairen uit onder meer India en Mongolië meededen. Maar dat betekent nog niet dat zij Rusland steunen in de oorlog tegen Oekraïne.

Xi’s eerste reis sinds corona

Ook al krijgt Poetin straks in Samarkand geen harde toezeggingen, het is in ieder geval een mooie gelegenheid om weer eens in beeld te komen met andere staatshoofden. Datzelfde geldt voor Xi, die voor het eerst in meer dan twee jaar weer een buitenlandse reis maakt. De laatste keer, voor China op slot ging vanwege de coronapandemie, was een bezoek aan Myanmar in januari 2020.

Schitteren op een internationaal podium komt Xi goed van pas in de aanloop naar het twintigste congres van de Chinese Communistische Partij, waar hij naar verwachting een derde termijn als leider krijgt. Op weg naar Oezbekistan gaat de Chinese leider waarschijnlijk eerst nog langs in Kazachstan. In november zijn er dan toppen van de G20, de club van sterke economieën, en de Apec, een samenwerkingsverband van landen in Azië en het Verre Oosten. Ook daar zal Xi waarschijnlijk aanwezig zijn.

Of al deze ontmoetingen concrete resultaten opleveren, is onzeker. Wellicht is dat voor de deelnemers ook niet het belangrijkste, maar gaat het hen om de gezamenlijke boodschap aan de rest van de wereld: Rusland, China en andere opkomende machten in Azië hebben het Westen niet meer nodig. Ze regelen hun zaken zelf wel en belerend commentaar over wat zij beschouwen als ‘binnenlandse aangelegenheden’ is niet welkom.