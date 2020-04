WWF: ‘Aziatische landen willen af van dierenmarkten’

Markt met levende dieren in Guangzhou. Beeld EPA

De oorsprong van het coronavirus lag vrijwel zeker op zo’n soort dierenmarkt in China. Daarom willen volgens het WWF mensen in Azië nu van de markten af.

Het Wereldnatuurfonds deed door middel van een enquête onderzoek onder de Aziatische bevolking. Vijfduizend mensen uit vijf Zuidoost-Aziatische landen werd gevraagd naar hun mening over de markten. Inwoners van Japan, Myanmar, Thailand, Vietnam en Hongkong deden mee aan het onderzoek.

Bijna tachtig procent van de respondenten gaf aan te denken dat je een pandemie kan tegengaan door de beruchte voedselmarkten te sluiten. Nog meer respondenten geven aan een algeheel verbod op de markten te steunen. 93 procent vindt zo’n verbod een goed idee.

Daarnaast geeft 84 procent aan nooit meer dieren te zullen kopen op een markt zoals die in Wuhan. Ook blijkt uit het onderzoek dat de ondervraagden zich bijna allemaal zorgen maken over het coronavirus. Slechts één procent vindt het geen goed idee om de dierenmarkten te sluiten.

Dier op mens

Wetenschappers denken dat het coronavirus van dier op mens is overgegaan. De eerste met het coronavirus besmette mensen waren bezoekers van een grote voedselmarkt in de stad Wuhan. Daar worden vleermuizen, slangen, civetkatten, andere wilde dieren, vissen en zeevruchten in grote getale en vaak onder onhygiënische omstandigheden verkocht. Ook tijdens de uitbraak van het Sars-virus eerder dit millennium werden dieren als de dragers van het virus aangewezen.

Eerder deze week werd bekend dat de autoriteiten van de Zuid-Chinese stad Shenzhen het eten van honden en katten in de ban doen. De nieuwe maatregel, die al per 1 mei moeten ingaan, is onderdeel van een groter pakket maatregelen om het coronavirus te bestrijden en de handel in wilde dieren in China te beteugelen.