Wuhan stelt sterftecijfer bij, maar dat maakt de twijfel alleen maar groter

Twee medewerkers van een ziekenhuis in de straten van Wuhan. Beeld AFP

Het geloof in de betrouwbaarheid van Chinese data over slachtoffers van het coronavirus zal voor critici van het Chinese regime niet worden gesterkt door de laatste correctie. De autoriteiten in Wuhan, de Chinese stad in het epicentrum van de uitbraak van het coronavirus, hebben nu bijna 40 procent meer doden opgegeven dan eerder gemeld. Het totaal aantal slachtoffers in China komt daarmee op 4636 waarvan de meesten komen uit de provincie Hubei,waarvan Wuhan de hoofdstad is.

In het bericht, wereldkundig gemaakt door de Chinese staatstelevisie CCTV, wordt benadrukt dat er niet is gesjoemeld met cijfers maar dat de herziening een uitvloeisel is van registratieproblemen in de hectiek van het het begin van de uitbraak van Covid-19.

De Chinese uitleg is dat sinds de toestand in Wuhan enigszins genormaliseerd is ambtenaren eindelijk de tijd hebben gehad te evalueren hoe er is geteld tijdens de ergste weken van de crisis. Naar verluidt zijn er nu doden bijgekomen die buiten de officiële registratie vielen omdat patiënten bijvoorbeeld waren overgebracht naar tijdelijke, geïmproviseerde, ziekenhuizen waar sterftecijfers pas later werden ingevoerd. Pijnlijk is dat het bijstellen van de sterftecijfers in Wuhan samenvalt met toenemende twijfel over de betrouwbaarheid van de Chinese sterftecijfers. Die zijn al meer dan eens bijgesteld, overigens net als in meerdere landen waar later sterftecijfers uit bijvoorbeeld verzorgingstehuizen werden toegevoegd.

Urnen

Maar recent was er al veel twijfel over de werkelijke situatie in Wuhan toen daar veel meer urnen voor de as van overledenen werden afgeleverd dan volgens de officiële getallen nodig zouden zijn geweest. Caixin, een Chinese mediaorganisatie, publiceerde een foto van een vrachtwagen die eind maart 2500 urnen bezorgde bij het centrale crematorium in de stad. Onderzoek wees uit dat daar een dag eerder eenzelfde lading was afgeleverd. Ook bij andere crematoria zouden extra urnen zijn gebracht. Geen enkel crematorium in Wuhan wilde destijds mediavragen hierover beantwoorden.

In Wuhan wordt het normale leven geleidelijk aan weer hervat. Beeld AFP

Een andere uitleg van de Chinese staatsmedia is nu dat ziekenhuizen in Wuhan werden overspoeld door een golf aan patiënten in het begin van de uitbraak. Op dat moment was er een groot tekort aan medische middelen en ook aan ziekenhuisbedden. Sommige patiënten werden daardoor naar huis gestuurd waar ze stierven zonder dat dat werd geregistreerd in het ziekenhuis. De artsen en het medisch personeel waren te druk om late of gemiste meldingen over overleden patiënten gedetailleerd te registreren. Dat wordt nu ingehaald vandaar de stijging, zo luidt de uitleg.

De volgens sommigen ‘schuivende eerlijkheid’ van China is koren op de molen van president Donald Trump. Amerikaanse inlichtingenfunctionarissen hadden al geconcludeerd dat China de omvang van zijn uitbraak heeft verborgen en het aantal gevallen en sterfgevallen heeft onderschat. Critici over de Chinese aanpak werd de mond gesnoerd.

Hoewel de herziening een aanzienlijke stijging te zien geeft, is het nieuwe officiële dodental in China nog steeds laag in vergelijking met de VS, waar de gerapporteerde sterfgevallen tot 30.000 zijn gestegen. In Italië en Spanje zijn er in elk land ongeveer 20.000 doden.