Wrak van neergestort toestel en twintig lichamen gevonden in Nepal

Wrak van het toestel van de particuliere luchtvaartmaatschappij Tara Air. In het gebied werden ook de lichamen van inzittenden gevonden. Beeld AFP

“We zijn druk bezig om de lichamen van de slachtoffers te bergen en naar Kathmandu te brengen,” aldus een woordvoerder van het vliegveld van de Nepalese hoofdstad. De slechte weersomstandigheden en de aanhoudende bewolking maken het lastig voor reddingswerkers om tussen de wrakstukken te zoeken naar slachtoffers.

Het toestel van de particuliere luchtvaartmaatschappij Tara Air verdween zondag van de radar tijdens een binnenlandse vlucht van de toeristische stad Pokhara naar het circa 70 kilometer noordelijker gelegen Jomsom. De autoriteiten bevestigen dat het toestel is neergestort in de bergen in het district Mustang, niet ver van de eindbestemming van de vlucht. “Na het analyseren van de beelden lijkt het erop dat het vliegtuig niet in brand is gevlogen. Het lijkt erop dat het toestel tegen een grote rots aan is gevlogen,” aldus een woordvoerder van het vliegveld in Pokhara.

Het vliegtuig van Tara Air komt uit 1979 en vliegt sindsdien al in de regio. Aan boord zaten Nepalezen, vier Indiërs en twee Duitsers.

Eerdere crashes

In Nepal wordt vanwege de toename van het aantal toeristen steeds meer gevlogen vanwege de moeilijke verbindingen over land, maar de Nepalese luchtvaartmaatschappijen hebben een slechte naam. De Europese Unie weert alle Nepalese luchtvaartmaatschappijen uit het Europese luchtruim omdat ze onveilig te werk zouden gaan. Bovendien verandert het weer in het hooggebergte vaak onverwacht, wat vliegen gevaarlijk maakt.

Vluchten tussen Pokhara en Jomsom zitten vaak vol met toeristen die een trektocht willen maken rond de 8091 meter hoge Annapurna. Op dezelfde route vloog in februari 2016 een toestel van Tara Air tegen een berg. In december 2010 crashte een toestel van dezelfde maatschappij tijdens een vlucht van Lamidanda in het oosten van Nepal naar Kathmandu.