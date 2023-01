‘Woke’ M&M’s maken conservatief Amerika boos: ‘Een klap in het gezicht voor mannen’

De nieuwe M&M's-verpakkingen houden de gemoederen bezig in de Verenigde Staten. Beeld Mars

Je kent ze misschien wel van de reclames: pratende M&M’s die zich tussen mensen bewegen op kantoor, in de keuken en in bed. Waar de meeste mensen M&M’s per handje in de mond proppen, niet lettend op de kleur, zorgen de karakters van de pratende snoepjes nu voor ophef in de Verenigde Staten.

Het merk is zelf begonnen met het toeschrijven van persoonlijkheden aan de verschillende kleuren M&M’s. Zo is op hun website te lezen dat de oranje M&M paniekerig de deur verlaat, de blauwe altijd blij is en de gele houdt van enge verhalen. Ook verschillen ze in uiterlijk: de bruine M&M draagt een bril en hakken, de groene heeft lange wimpers en draagt sneakers, de blauwe draagt pantoffels.

Vorige week ontstond ophef toen Mars, de producent van M&M’s, aankondigde zakjes vrouwelijke M&M’s te gaan verkopen. In het zakje zitten alleen de groene, bruine en – als nieuwe kleur – paarse M&M’s. De paarse M&M werd geïntroduceerd als een zangeres met een eigenzinnig karakter. Op de verpakking van de nieuwe zakjes staan de drie M&M’s ondersteboven afgebeeld met de tekst ‘supporting women who are flipping the status quo’.

‘Een klap in het gezicht voor mannen’

Het merk noemt het onderdeel van hun missie om ‘een wereld te creëeren waarin iedereen zich thuisvoelt.’ Een deel van de opbrengst zal daarbij gaan naar organisaties die vrouwen steunen als She Is The Music, een organisatie die zich inzet voor vrouwen in de muziekwereld.

De Amerikaanse televisiepresentator Tucker Carlson maakt zich zorgen over deze ontwikkelingen en besteedde er in meerdere FOX News-uitzendingen aandacht aan. Volgens hem zijn de snoepjes ‘woke’ geworden en daarom een middel om een politieke boodschap over te brengen. Hij noemde de groene M&M lesbisch, omdat op een afbeelding te zien is dat ze de handen vasthoudt van de bruine M&M – ook een vrouw. De paarse M&M vormt ook een bedreiging: zij is als pinda-M&M iets groter, maar volgens Carlson ‘obees’. Een andere presentator maakt zich er zelfs zorgen over dat de ‘woke’-snoepjes China aanmoedigen om de wereld over te nemen.

Nick Adams, een conservatieve politieke commentator gaat er ook over los op Twitter. Hij vraagt om een formele verontschuldiging van Mars, en wil dat er ook een mannelijke verpakking van de M&M’s komt. “Deze vrouwelijke M&M’s zijn een klap in het gezicht voor mannen overal.”

Het is niet de eerste keer dat er ophef is over de M&M-karakters. Vorig jaar tekenden meer dan 20.000 mensen de petitie om ‘de groene M&M sexy te houden’. De groene M&M droeg in plaats van haar hoge laarzen ineens sneakers, wat het snoepje minder vrouwelijk zou maken. Het merk reageerde toen bij CNN dat ze het leuk vinden om te zien dat de persoonlijkheden zo serieus worden genomen, maar dat ze hopen dat consumenten in de toekomst de karakters beter zullen leren kennen dan alleen hun schoenen.

I am DONE with M&M's!



Not one M&M will pass my lips until Mars issues a formal apology and releases an all-male package of M&M's to demonstrate their commitment to gender equality.



These female M&M's are a slap in the face to men everywhere. We MUST band together and boycott! pic.twitter.com/KtZJR3feTW — Nick Adams (Alpha Male) (@NickAdamsinUSA) 12 januari 2023