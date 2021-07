Woede in Oekraïne: vrouwelijke militairen marcheren op hakken

Beeld AP

De militairen zijn in voorbereiding op een grote parade ter ere van 30 jaar onafhankelijk na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. “We hebben vandaag voor het eerst op hoge hakken geoefend,” zei cadet Ivanna Medvid op een website van het ministerie. “Het is iets moeilijker dan op kisten, maar we doen ons best.”

Klinkt er verbazing door in de stem van de Medvid, of is het slechts schijn? Hoe het ook zij, Oekraïense politici waren niet te spreken over het opmerkelijke schoeisel. Uit protest namen ze hakken mee naar het parlement, die ze ostentatief op hun bureau plaatsten.

“Het is lastig om je een idioter, schadelijker idee voor te stellen dan dit,” reageerde parlementariër Inna Sovsun van de liberale Golospartij. Ze wijst ook op de gezondheidsrisico’s: zo makkelijk is het niet om te marcheren op pumps.

Viceparlementsvoorzitter Olena Kondratyuk noemt de hakken vernederend en eist excuses van minister Andriy Taran. Beide politici benadrukken dat vrouwelijke militairen respect verdienen voor hun rol in het conflict in Oost-Oekraïne, waar sinds het uitbreken van het conflict al 13.500 vrouwen hebben gediend.

Vrouwenhaat

Ook op sociale media regent het boze berichten. Journalist Vitaly Portnikov verwijt het ministerie een ‘middeleeuwse mentaliteit’, blogger Maria Shapranova spreekt van ‘seksisme en vrouwenhaat’.

De positie van de 31.000 vrouwelijke militairen in het Oekraïense leger is al langer punt van zorg. In 2016 publiceerde de VN een onderzoek naar hun positie. “Iedere man die ik hier tegenkwam, zei dat ik met kinderen thuis zou moeten zitten,” zei een van de geïnterviewden. Uniformen waren enkel ontworpen met het oog op mannelijke soldaten. Pumps behoorden daarentegen wél tot de standaarduitrusting van de vrouwelijke militairen.

Hoelang dat laatste zo blijft, is echter de vraag. Minister van Defensie Taran beloofde ‘zo snel mogelijk’ te zorgen voor ‘betere’ en – niet onbelangrijk – ‘ergonomisch verantwoord’ schoeisel.

Zo leveren de foto’s mogelijk toch nog iets op.