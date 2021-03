Woede in Myanmar om buitensporig geweld door het leger

Het buitensporige geweld van de strijdkrachten in Myanmar wordt scherp veroordeeld door buitenlandse regeringen en legerleiders. Beeld Getty Images

In verschillende steden, waaronder Yangon en Mandaly, eisten demonstranten in Myanmar opnieuw het herstel van de democratie. Het verdriet over de ruim honderd slachtoffers bij de protesten heeft plaats gemaakt voor woede. Over het schieten met scherp op ongewapende betogers. Over de dood van kinderen omdat de soldaten lukraak het vuur openden op alles wat bewoog. Ook de moeder Pann Ei Phuy verloor haar dochtertje. “Ik hoorde militairen in de straat. Ik deed meteen de deuren dicht,” aldus de tiener. Maar ze was niet snel genoeg. Een tel later zag ze dat haar dochtertje onder het bloed zat. “Eerst dacht ik nog dat zij was gevallen maar toen kwam er bloed uit haar borst,” aldus Pann Ei Phuy.

Ook de manier waarop de generaals reageren, zet veel kwaad bloed. Na het bloedbad op straat hielden ze zaterdagavond in de hoofdstad Naypyitaw een parade en een feestmaal om de Dag van de Strijdkrachten te vieren. Na het dreigement dat ‘elke betoger door het hoofd zal worden geschoten’, wordt er door de militaire junta met geen woord gerept over hun optreden en het grote aantal slachtoffers. Zondagochtend probeerden soldaten wel begrafenissen van slachtoffers te verstoren, waaronder die van een studentenleider.

Rubberkogel

“Na wat er gisteren is gebeurd, wordt het verlangen naar de terugkeer van de democratie alleen maar groter. De militairen maken ons zo boos dat we niet meer bang zijn,” zegt een 19-jarige betoger tegenover de Britse krant The Guardian. Met de 114 doden van zaterdag komt het dodental sinds de militaire machtsgreep op meer dan 420. Onder hen ten minste tien kinderen. Een baby overleefde een schotwond op miraculeuze wijze. Zij werd in haar oog getroffen door een rubberkogel.

Het buitensporige geweld van de strijdkrachten in Myanmar wordt scherp veroordeeld door buitenlandse regeringen en legerleiders. “Dit optreden is onacceptabel en vereist een krachtig internationaal antwoord,” aldus de secretaris-generaal Antonio Guterres. Hij kreeg bijval van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken. “De junta laat zien dat zij mensenlevens wil opofferen om eigenbelang te dienen.”

Ook legerleiders van 12 landen, waaronder Nederland, veroordeelden in een opmerkelijke verklaring het gebruik van militair geweld tegen ongewapende burgers. ‘Een professioneel leger volgt internationale gedragsnormen en is verantwoordelijk voor het beschermen, niet schaden, van de burgers die het dient,’ aldus de defensiechefs.

Wapenembargo

De mensenrechtenorganisatie Amnesty International eist dat de internationale gemeenschap de militaire junta in Myanmar tot de orde roept en een einde maakt het ‘staatsgeweld’. “De aanhoudende weigering van leden van de VN-Veiligheidsraad om tegen deze terreur op te treden, is verachtelijk,” aldus Ming Yu Hah, die bij Amnesty verantwoordelijk is voor campagnes. De VN-Veiligheidsraad veroordeelt het geweld maar verbindt er tot nu toe geen maatregelen aan, zoals een wapenembargo tegen de strijdkrachten in Myanmar. China en Rusland willen daar tot nu toe niets van weten.