Woede in Mexico om dood van migrant na nekklem politieagent

De vergelijking met de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd, in mei vorig jaar, is snel gemaakt. Ook Floyd stierf nadat hij tijdens zijn arrestatie in een nekklem werd gehouden. Het proces tegen de verantwoordelijk gehouden agent, Derek Chauvin, is gisteren begonnen in het Amerikaanse Minneapolis.

Net als bij Floyd is de dood van Salazar vastgelegd op beeld. En net als bij Floyd zijn de beelden gruwelijk. Salazar ligt met haar handen op haar rug gebonden op de grond naast een politiewagen, als een agente een knie in haar nek legt. Daarop schreeuwt Salazar het uit. Even later leggen agenten haar levenloze lichaam in een pick-up. Uit een autopsie is gebleken dat ze twee nekwervels had gebroken.

Voor veel Mexicanen tekent Salazars gewelddadige dood de kwetsbare positie van vrouwen in het land. Afgelopen jaar werden dagelijks gemiddeld tien vrouwen om het leven gebracht. President Andrés Manuel López Obrador omschreef zichzelf bij zijn verkiezing in 2018 als Mexico’s ‘meest feministische leider’ in de geschiedenis van het land. Zijn regering kent de meeste vrouwelijke leden ooit, maar de kritiek neemt toe. Bijvoorbeeld vanwege de mogelijke benoeming van een van seksueel misbruik beschuldigde 64-jarige senator tot gouverneur.

Goede sier in buitenland

Extra pijnlijk voor de Mexicaanse overheid: het land organiseert deze week een VN-bijeenkomst over vrouwenrechten. Critici beschuldigen de regering van López Obrador ervan naar buiten toe goede sier te maken met vrouwenrechten, maar in eigen land weg te kijken.

“Ze is op een gruwelijke manier behandeld en om het leven gekomen,” zei López Obrador gisteren bij een persconferentie op de bijeenkomst. “Haar lot vervult ons met verdriet, pijn en schaamte.”

Uit de dood van Salazar blijkt bovendien opnieuw dat migranten bijna vogelvrij zijn in Mexico. Voor hen dreigt uit allerlei hoeken gevaar. Van kartels bijvoorbeeld, die ze regelmatig ontvoeren en voor hen dwingen te werken, maar ook van de overheid, zo bleek dit weekend opnieuw.

Amper een maand geleden leidde een ander schandaal tot grote ontzetting in Mexico. Twaalf agenten werden opgepakt na de dood van negentien mensen, onder wie een groot aantal migranten. Hun lichamen werden gevonden in een uitgebrande auto in de buurt van de Amerikaanse grens.