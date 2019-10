Witte Huis wil niet meewerken aan impeachment-onderzoek

Beeld EPA

De reden voor het starten van de impeachment-procedure door de Democraten is Trumps telefoontje aan de Oekraïense president Volodimir Zelenski in juli, waarin Trump hem vroeg een onderzoek in te stellen naar zijn politieke rivaal Joe Biden en diens zoon.

“Jullie ongekende acties laten de president geen andere keuze,” zei advocaat Pat Cipollone in een brief aan de leiders van de Democraten. “Om zijn plichten aan het Amerikaanse volk, de Grondwet en alle toekomstige inzittenden van het ambt van president te vervullen kan de president en zijn regering onder deze omstandigheden niet meewerken aan jullie bevooroordeeld en ongrondwettelijke onderzoek.”

Ambassadeur

Het ministerie van Buitenlandse Zaken had dinsdag een topdiplomaat opdracht gegeven niet voor commissies van het Huis van Afgevaardigden te verschijnen. De Amerikaanse ambassadeur voor de Europese Unie Gordon Sondland, die met de afgezant voor Oekraïne contact zou hebben gehad met president Zelenski, was speciaal vanuit Europa overgevlogen om voor de commissies te verschijnen. Hij kreeg echter geen toestemming om te praten met wat Trump een ‘gecompromitteerd kangoeroehof’ noemde.

De Democraten in het Huis van Afgevaardigden hebben Sondland inmiddels via een dagvaarding opgedragen op 16 oktober voor de commissies te verschijnen.