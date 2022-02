Witte Huis: Rusland trekt geen troepen terug, integendeel

Een Oekraïense grensbewaker aan de grens met Rusland. Beeld EPA

De Russische autoriteiten stelden woensdag dat ze soldaten weghalen bij de grens. Ze gaven beelden vrij waarop te zien was dat tanks en andere legervoertuigen vertrokken. De internationale gemeenschap reageerde sceptisch.

“Alle inlichtingen die wij hebben, laten zien dat ze valse claims maken over de-escalatie, terwijl ze in het geheim mobiliseren voor een oorlog”, aldus de functionaris volgens CNN. Ook de Amerikaanse president Joe Biden zei woensdag dat niets er nog op wijs dat Rusland zich terugtrekt. Ook de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken zei dat er 'een verschil is tussen wat Rusland zegt en wat het doet'.

Ook de NAVO en Duitsland zeiden woensdag nog niets te bespeuren van de terugtrekking. NAVO-chef Jens Stoltenberg stelde al dat ‘het er juist op lijkt dat Rusland doorgaat met de militaire opbouw’.

De Amerikaanse regering schatte eerder deze week dat er zo'n 150.000 Russische soldaten paraat staan in het gebied rondom Oekraïne en Belarus. Volgens de nieuwe schattingen zijn dat er dus bijna 160.000.

Ontmoeting met Harris

De Amerikaanse vicepresident Kamala Harris aankomende zaterdag de Oekraïense president Volodimir Zelenski ontmoeten. Dat gebeurt volgens het Witte Huis rondom de veiligheidsconferentie in München, waar alle ministers van Buitenlandse Zaken van de G7 aanwezig zijn. Zij bespreken van vrijdag tot en met zondag de crisis rond Oekraïne.

Eerder deze week nodigde Zelenski de Amerikaanse president Joe Biden uit om Oekraïne te bezoeken. Volgens de Oekraïense regeringsleider zou dit ‘een krachtig signaal’. zijn en bijdragen aan de-escalatie.

De G7-landen zijn Duitsland, Canada, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Japan en de VS. De EU schuift ook aan maar is officieel geen lid. Namens Rusland zal er waarschijnlijk niemand bij het overleg aanwezig zijn.