‘Winter van onvrede’: stakingen leggen Verenigd Koninkrijk tijdens feestmaand lam

Postbezorgers staakten eerder deze maand in Londen. Beeld REUTERS

Patiënten moeten de komende dagen hun telefoon bij de hand houden om te horen of routine-operaties aan heupen en knieën doorgaan, tijdens de eerste landelijke staking van verplegers ooit in het Verenigd Koninkrijk. Brieven versturen, de gebruikelijk manier van ziekenhuizen om afspraken te verplaatsen, kan niet. De posterijen leggen gelijktijdig het werk neer. En de treinen rijden niet.

De Britse regering speelt in op het geweten van het personeel in de medische zorg om op hun posten te blijven, maar ongeveer honderdduizend verplegers zetten door. “Uit woede komt actie voort,” stelde Pat Cullen, secretaris-generaal van het Royal College of Nursing (RCN). “Voor onze leden is de maat vol.” Na structurele bezuinigingen in het publieke zorgstelsel NHS sinds 2010, willen ze een serieuze loonsverhoging zien.

Inzet: 5 procent loonsverhoging

Het Institute for Fiscal Studies (IFS) geeft de stakers deels gelijk. In de laatste twaalf jaar daalde het besteedbare inkomen van verplegers met 7 procent. Door de inflatie, momenteel 11,1 procent, zakt dit verder naar 10 procent. De verplegers, die gemiddeld jaarlijks 20.000 euro slechter af zijn dan hun Nederlandse collega’s, willen na de pandemie nu een échte loonsverhoging van 5 procent om (bijna) terug te keren op het oude niveau.

Het argument van de overheid dat dergelijke beloningen de inflatie verder omhoog stuwen, wuift het IFS weg. “Hogere salarissen gaan gepaard met extra overheidsuitgaven,” legde Ben Zaranko van het instituut uit aan The Times. “Dat betekent meer belastingen.” De Britten voelen over het algemeen mee met de NHS, geteisterd door enorme personeelstekorten en toegenomen werkdruk, mede veroorzaakt door de brexit.

Voor stakers in andere sectoren bestaat aanmerkelijk minder begrip. Ambulancepersoneel is er het laatste decennium financieel relatief op vooruit gegaan. Niettemin willen ze meer krijgen betaald nu de energiecrisis hun lonen doet kelderen. De regering overweegt op de stakingsdagen het leger in te zetten en taxi’s af te huren om ritten naar de eerste hulp te kunnen blijven maken.

Noodoplossing geen echte oplossing

De noodoplossing, zo waarschuwen experts, haalt weinig uit. Het leger beschikt slechts over veertig gekwalificeerde paramedici. En zij mogen achter het stuur niet door het rode licht rijden of de maximumsnelheid overschrijden. Militairen kunnen wel massaal worden ingezet om bij te springen in de ziekenauto. Het verleden leert dat de soms gruwelijke ervaringen tot trauma’s bij soldaten leidt.

Waar verplegers en ambulancebroeders slechts enkele dagen protesteren, legt vakbond RMT de spoorwegen rond de feestdagen compleet plat. Baas Mick Lynch, door de Daily Mail als de ‘meest gehate man in het VK’ omschreven, weigert compromissen te sluiten. Reizen over het spoor rond kerstmis maakt hij vrijwel onmogelijk. Dat zijn leden gemiddeld 40 duizend euro per jaar verdienen, maakt hem en de stakers niet populairder.

Geen kerstpost

De Border Force, de douanebeambten, zorgen in dezelfde periode voor problemen op de grote vliegvelden. Toeristen moeten rekening houden met lange wachttijden en, in het ergste geval, gecancelde vluchten. Brits personeel van de Eurostar legt het werk vier dagen neer. En de posterijen bezorgen in de drukste tijd van het jaar enkele dagen geen brieven en pakketten. Wie zijn oom of tante wil verblijden met een kerstkaart, is nu al te laat.

Leraren in Engeland en Wales overwegen in januari stakingen aan te kondigen, iets wat in Schotland en Noord-Ierland al gebeurde. Net als de verplegers voelt deze beroepsgroep zich de dupe van jarenlange bezuinigingen. Frances O’Grady van het Trades Union Congress zei: “Ze kunnen de broekriem niet verder aantrekken. De helden van de coronacrisis worden naar de rand van de afgrond geduwd.”

Ben Zaranko van het IFS vraagt zowel de regering als de stakers om realiteitszin. “Iedereen heeft een punt. Maar als land ondervinden we last van een economische schok. Dat maakt ons armer en voor een deel vertaalt zich dat in de lonen.” De woede zit voorlopig te diep om de ‘winter van onvrede’ te voorkomen. Tienduizenden Britten merken dat deze dagen, als hun afspraak in het ziekenhuis tot nader order worden afgezegd.