Winkeliers in Parijs vrezen doodstille kerst door stakingen

Parijs, Eiffeltoren bij avond. Beeld ANP

De omzet van winkels in de Franse hoofdstad is vorige week maar liefst 30 tot 50 procent gedaald, zegt de Kamer van Koophandel.



Er staan dezer dagen geen dikke rijen voor de beroemde verlichte kerst­etalages van warenhuizen. In hotels worden 20 tot 25 procent minder ­kamers geboekt, meldt brancheorganisatie UMIH. Het enige voordeel: de wachtrijen bij het Louvre zijn een stuk korter.

Al het omzetverlies lijkt nog maar het begin van de gevolgen van de ­staking. De komende dagen gaan de meeste mensen pas écht kerstinkopen doen. “Komende week wordt erop of eronder,” aldus de branchevereniging van supermarkten, FCD.

Bestuurders van trein en metro staken maandag al voor de twaalfde dag tegen de pensioenplannen van president Macron. “En we gaan door, ook met kerst, tot de regering haar plannen intrekt,” liet een grote spoorvakbond weten.

Ook wegblokkades

Die opstelling leidt tot oplopende irritaties. Niet alleen omdat de kerstaankopen in de knel komen, maar ook omdat veel Fransen vanaf eind deze week kerstvakantie hebben en – vaak met de trein – naar familie reizen.

“Kerst is een belangrijk moment voor alle Fransen,” zei premier Edouard Philippe zondag op dreigende toon tegen de stakende vakbonden. “Ik denk niet dat de Fransen het accepteren als sommigen dat feest willen tegenhouden.”

Wie denkt dat de auto uitkomst biedt, heeft het mis. Vandaag voeren ook vrachtwagenchauffeurs actie, met wegblokkades.