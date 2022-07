Wimbledon vraagt spelers en trainers alsjeblieft niet hun hele voedseltoelage uit te geven

Wimbledon, waarschijnlijk het meest prestigieuze tennistoernooi ter wereld, roept spelers en trainers op ‘verstandig’ om te gaan met hun toelage voor eten en drinken. Anders, waarschuwt de organisatie, kunnen er tekorten ontstaan.

Fish & chips, een simpele sandwich, of toch de traditionele aardbeien met slagroom? De voedselkeuze is reuze op Wimbledon – voor bezoekers, maar ook voor spelers en coaches. Die laatsten kunnen kiezen uit twee restaurants, twee sandwichbarren en twee koffietentjes. Alles om zo fit mogelijk op het heilige gras te verschijnen.

Maar op het deftige Wimbledon hoeven Serena Williams, Novak Djokovic en Tim van Rijthoven niet zelf hun pinpas te trekken: spelers krijgen een dagelijkse toelage van 90 pond (105 euro), coaches van ongeveer 45 pond (ruim 52 euro). Ze betalen via een pasje waar hun tegoed op wordt geladen.

Yoghurtjes

Dat bedrag hóéft echter niet op, liever niet zelfs. En toch maken sommige spelers en trainers – namen en rugnummers ontbreken vooralsnog – er een sport van om de toelage iedere dag op te maken. Omdat sommige eetzaken al rond 19.00 uur sluiten, valt dat nog niet mee. Volgens Britse media werd een van de coaches gespot met 27 (probiotische) yoghurtjes onder zijn arm.

Het werd de All England Lawn Tennis and Croquet Club, de aan Wimbledon verbonden privétennisclub, allemaal wat te gortig. Dus stuurde de organisatie een mail naar spelers (ook de topspelers) en trainers, met de vraag of ze alsjeblieft ‘verstandig’ met hun toelage willen omgaan. Overigens niet zozeer omdat het allemaal te duur wordt, maar om tekorten te voorkomen.