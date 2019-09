Wikipedia urenlang niet bereikbaar door DDoS-aanval

Bij een DDoS-aanval wordt een computersysteem overspoeld met dataverkeer. Andere apparaten worden allemaal tegelijk naar de server van het doelwit gestuurd, die onder de druk bezwijkt en moeilijk bereikbaar wordt. Wikimedia Duitsland sprak op Twitter van een ‘massale en zeer brede’ aanval. Naast Duitsland en Nederland ervoeren ook gebruikers in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk problemen.

Een groep met de naam UkDrillas heeft op Twitter de aanval opgeëist. Om dat te bewijzen, kondigden de hackers tijdens de aanval een aantal keer een pauze aan. Op die momenten was de online encyclopedie weer even bereikbaar.

Inmiddels lijkt Wikipedia weer volledig online, al heeft de website nog niet bevestigd dat de problemen helemaal zijn verholpen. “Wikipedia heeft vandaag met tussenpozen te maken gehad met storingen als gevolg van een kwaadaardige aanval,” liet Wikipedia rond 02.30 uur weten op Twitter. “We blijven werken aan het herstellen van de toegang.”

Wikipedia has been experiencing intermittent outages today as a result of a malicious attack. We're continuing to work on restoring access. #wikipediadown