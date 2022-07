Wijnrevolutie: Franse rosé uit een blikje

'De vraag was zó groot dat we nu al op een productie van 50.000 blikjes zitten.' Beeld Vignerons de Saint-Tropez

Wijnboeren in Saint-Tropez verkopen hun rosé nu internationaal in een blikje van 25 centiliter. Er is zelfs een kartonnen ‘rosé-sixpack’ te koop, maar dan met niet zes maar vier blikjes.

“We zijn begonnen met de productie van 40.000 wijnblikjes, maar de vraag was zó groot dat we nu al op 50.000 zitten,” zegt directeur Frédéric Schaeffer van de coöperatie van lokale wijnboeren. “We verkopen in Frankrijk, Duitsland, Mexico en Bulgarije. Op dit moment onderhandelen we met inkopers in Nederland. We willen het blikje in 2023 op de Nederlandse markt introduceren.”

Enthousiaste jongeren

De mediterrane wijnboeren lieten marktonderzoek uitvoeren waaruit bleek dat vooral Franse jongeren enthousiast zijn. Zo’n 85 procent van de 18 tot 24-jarigen zegt nieuwsgierig te zijn naar de blikrosé. Ze vinden het vooral praktisch: het is klein en goedkoop (rond de 3 euro) en past in je tas. Makkelijk voor het strand, het park of voor een picknick. En blik weegt bijna niets en kan worden gerecycled, dus het wordt gepromoot als eco-vriendelijk.

Het groeipotentieel is er, blijkt uit internationaal onderzoek. ‘De mondiale omzet van wijn-in-blik bedroeg in 2017 57,7 miljoen dollar en stijgt per jaar met 10,4 procent,’ aldus onderzoeksbureau Brand Essence Research. Die omzet komt voor het overgrote deel van de Amerikaanse markt. Daar verkopen wijnboeren al jaren hun druivensap in blik.

Cultuurshock

In Frankrijk is het bijna onontgonnen terrein. Franse boeren gelden doorgaans als conservatief: ze staan niet te springen bij innovaties. Het aantal châteaux dat hun prestigieuze product in een blikje durft te stoppen is op één hand te tellen.

“Wijn in een blikje, dat zorgt hier voor een cultuurshock,” zei een Franse wijnhandelaar tegen de gespecialiseerde website Vitisphere. En dat geldt niet alleen voor de producenten. “Ik denk dat Franse consumenten liever géén wijn hebben dan wijn in blik.”

‘Winestar’

Handelaar Cédric Segal was in 2013 de eerste die ingeblikte Franse wijnen ging verkopen. Hij richtte zich met zijn Engelstalige merknaam ‘Winestar’ vooral op de Amerikaanse en Chinese markt. In Frankrijk sloeg het nauwelijks aan.

In de loop der jaren probeerden een paar wijnboeren in Bordeaux en de Provence ook om nieuw publiek aan te trekken met de blikverpakking, maar de omzet in Frankrijk bleef beperkt. De blikjes zijn in Franse supermarkten nog nauwelijks te vinden. Veel van de 25 centiliters waren en blijven bestemd voor de export.

De wijnboeren in Saint-Tropez willen nu voor een doorbraak zorgen. “Bij Franse jongeren is hier vraag naar,” zegt Frédéric Schaeffer. “Jongeren zijn in beweging, ze reizen, ze bestellen afhaaleten en -drinken. Ze komen samen op het strand of in een boot. Daar past het wijnblikje allemaal perfect bij.”