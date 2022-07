Wie wordt de opvolger van Johnson? Dit zijn de belangrijkste kandidaten

Penny Mordaunt. Beeld AP

Penny Mordaunt

Veel geld wordt momenteel ingezet op Penny Mordaunt, de voormalige minister van Defensie (ze was de eerste vrouw op die post). Mordaunt (49) heeft onder diverse Britse premiers en partijleiders gewerkt en is een overtuigd Brexiteer. Eerder bekritiseerde ze Johnson vanwege diens rol in ‘partygate’, de illegale feestjes die tijdens de coronalockdowns plaatsvonden. “Ik ben geschokt door de domheid van wat er is gebeurd,” zei Mordaunt, die van Ierse komaf is en reserveofficier bij de Britse marine. In peilingen onder leden van de Conservatieve Partij kwam ze onlangs als tweede uit de bus, net achter de huidige minister van Defensie, Ben Wallace.

Rishi Sunak. Beeld AP

Rishi Sunak

Een serieuze kanshebber is ook Rishi Sunak (42). De Minister van Financiën nam dinsdag ontslag uit Johnsons kabinet. Zijn grootouders kwamen in de jaren zestig over vanuit India. Sunak was analist bij Goldman Sachs en werkte bij hedgefondsen. Als minister van Financiën kwam hij onder vuur te liggen na de onthulling dat zijn vrouw, multimiljonair Akhshata Murty, de status van non-resident had en daarom geen Britse belasting hoefde te betalen. Sunak steunde de brexit, maar zei destijds dat het de ‘moeilijkste beslissing’ uit zijn politieke carrière was.

Liz Truss. Beeld AFP

Liz Truss

De minister van Buitenlandse Zaken, Liz Truss (46), gold als loyalist van Johnson. Ze is sinds 2010 parlementslid en maakte snel carrière in Westminster. Momenteel is ze het langstzittende lid van het kabinet: ze bekleedde ook kabinetsfuncties onder David Cameron en Theresa May. Truss, de afgevaardigde van Zuidwest-Norfolk, zet zichzelf volgens sommigen neer als nieuwe Margaret Thatcher, door bijvoorbeeld net als Thatcher te poseren op een tank. Als minister van Buitenlandse Zaken sprak ze zich fel uit tegen Rusland en Poetin.

Sajid Javid. Beeld REUTERS

Sajid Javid

Ook Sajid Javid (52), de minister van Volksgezondheid, verliet dinsdag het kabinet. In 2020 had hij al ontslag genomen als minister van Financiën. Javid is de zoon van een Pakistaanse immigrant en van bescheiden komaf (hij groeide op boven een winkeltje), maar werd een succesvol bankier. Javid was tegen het Britse vertrek uit de EU, maar wil er nu het beste van maken. Hij ligt slecht bij de hardliners van de partij.

Ben Wallace. Beeld AFP

Ben Wallace

De huidige minister van Defensie, Ben Wallace (52), geldt voor een groot deel van de conservatie Britten als hun favoriete minister. Zijn aanpak van de oorlog in Oekraïne en de evacuatie van Britten en Afghanen uit Afghanistan worden gewaardeerd. Wallace is een bescheiden Schot – het tegendeel van de flamboyante Johnson. Door backbenchers in Westminster werd hij geprezen voor zijn kalmte, al vinden sommige tabloids hem weer een tikkeltje saai. Hoewel hij altijd heeft ontkend geïnteresseerd te zijn in het leiderschap van de Conservatieve Partij, wordt hij door de Tories gezien als competente kanshebber.

