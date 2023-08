Wie was Dmitri Oetkin, oprichter en naamgever van de Wagnergroep? ‘Verslaafd aan de oorlog’

Dmitri Oetkin. Beeld privebeeld

Dmitri Medvedev, voormalig president van Rusland, beschreef Dmitri Oetkin in 2013 als ‘de duivel in eigen persoon’. Dat had alles te maken met de wrede oorlogsmethoden die Oetkin hanteerde in Syrië. De Rus stond er bijvoorbeeld om bekend dat hij video-opnames liet maken van martelingen en moordpartijen.

Volgens Mik Dijkman, Wagnerexpert en verbonden aan Instituut Clingendael, was Oetkin in de eerste plaats een militair in hart en nieren. “Hij vocht mee tijdens de twee Tsjetsjeense oorlogen. Van 2008 tot 2013 was hij luitenant-kolonel en diende hij als brigadecommandant bij een eenheid van de Russische militaire inlichtingendienst.”

De in het Russische stadje Asbest geboren Oetkin bleek na de strijd in Tsjetsjenië de smaak van oorlog te pakken te hebben. Hij was in 2013 een van de oprichters van de militie Slavonic Corps, een groep die vrijwilligers rekruteerde om in Syrië zij aan zij te vechten met het regeringsleger van president Bashar al-Assad.

“Oetkin besefte dat je met een privéleger effectiever kunt vechten dan onder de vlag van een staat. De staat, in dit geval Rusland, droeg geen verantwoordelijkheid voor wat deze mannen uitvoerden.”

Oetkin had een grote fascinatie voor nazi-Duitsland.

Teruggekomen uit Syrië besloot Oetkin een nieuw huurlingenleger op te richten: Wagner, vernoemd naar zijn bijnaam. Oetkin had een grote fascinatie voor nazi-Duitsland en Adolf Hitler in het bijzonder. De favoriete componist van Hitler was Richard Wagner. Tatoeages van onder meer een adelaar met een hakenkruis en het logo van de SS onderstreepten het rechts-extremistische karakter van Dmitri Oetkin.

“Je schrikt als je een foto van hem ziet. Een keiharde uitstraling, een man die verslaafd was aan oorlog,” zegt Dijkman. “Hij bleef het liefste op de achtergrond. Niet hij maar Prigozjin was het gezicht van Wagner.”

“Prigozjin was de prater van de twee, de man die van nature een zakenman was met goede contacten in het Kremlin en in de onderwereld. Oetkin was de commandant van de Wagnermilities. Hij was juist de militaire leider.”

Eerste operatie op de Krim

Wagners eerste militaire operatie vond plaats in 2014, tijdens de annexatie van schiereiland de Krim. Dijkman: “In die begintijd had Oetkin de beschikking over een paar honderd militairen. De afgelopen jaren kwamen daar duizenden mannen bij. Ze waren zeer effectief door hun enorm bloeddorstige manier van oorlog voeren. Ze hoefden aan niemand verantwoording af te leggen, want wie zou hen kunnen beschuldigen? Officieel bestonden ze niet.”

“Ik denk dat Wagner rond de couppoging van twee maanden geleden 30.000 huurlingen onder zich had. Vooral in Afrika waren én zijn er zeer goed getrainde Wagnermilities actief. Dat kon je overigens niet zeggen van de strijders in Oekraïne, vaak ex-gedetineerden en slecht getraind.”

Dijkman verwacht dat het huurlingenleger voor een groot deel uit elkaar zal vallen. “Het leiderschap is onthoofd, deze organisatie werd zeer hiërarchisch geleid. Dat vang je niet zomaar op.”