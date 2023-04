Wie saboteerde de Nord Stream-pijpleidingen (en willen we dat wel weten)? Vier scenario’s

Wie zat er achter de sabotage van de Nord Stream-pijpleidingen? Zweedse aanklagers vermoeden dat het een staat was, maar verder is er nog veel in nevelen gehuld. ‘Het doet denken aan een lijk bij een familiebijeenkomst.’

Bij de plek waar een halfjaar geleden de gaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2 werden gesaboteerd, in de Baltische Zee, viste de Deense marine vorige week een cilindrisch object op. Volgens de Denen was het een lege rookboei die wordt gebruikt voor visuele markeringen. De berging volgde op een aankondiging van de Russische president Poetin, die zei dat staatsbedrijf Gazprom het object had ontdekt. “Specialisten denken dat het mogelijk een antenne is om een signaal op te vangen voor het activeren van een explosief,” zei Poetin op tv-zender Russia-24.

Nord Stream 1 en 2, die over de zeebodem lopen van Rusland naar Duitsland, werden in september vorig jaar vernield. De Nord Stream 1 vervoerde tot vorige zomer gas van Rusland naar Duitsland dat bestemd was voor heel Europa. De Nord Stream 2 is nooit officieel in gebruik genomen.

Ruim zes maanden na de sabotage is nog altijd schimmig wie erachter zat. Duitsland, Denemarken en Zweden onderzoeken het incident, met hulp van Amerika en andere bondgenoten. Marineschepen zochten het zeegebied af, inlichtingendiensten speurden naar communicatie, en politiemensen gingen op zoek naar getuigen. Maar de daders zijn nog altijd niet geïdentificeerd. Wel tekenen zich inmiddels vier mogelijke scenario’s af.

1. Gehuurd zeiljacht

Volgens Duitse media, die zich baseren op uitgelekte onderzoeksbevindingen, hebben de daders mogelijk gebruikgemaakt van een zeiljacht genaamd Andromeda, dat door een Pools bedrijf werd gehuurd in de Duitse havenstad Rostock. Achter het bedrijf zou een Oekraïense ondernemer schuilgaan. De zes bemanningsleden − een kapitein, arts, twee duikers en twee duikassistenten − gebruikten valse paspoorten en voeren voor de aanslag rond in het zuiden van de Baltische Zee. Nadat de vijf mannen en een vrouw het jacht hadden teruggebracht, verdwenen ze. Toen Duitse agenten het jacht doorzochten, troffen ze op een tafel in de kajuit sporen aan van explosieven.

Wie waren de zes bemanningsleden? En is het wel mogelijk om vanaf een zeiljacht zo’n gecompliceerde sabotage op een diepte van tachtig meter te plegen, ook gezien de grote hoeveelheid explosieven die nodig was? Waren er misschien meer schepen betrokken?

De Oekraïense regering ontkent elke betrokkenheid. “Wij zitten niet achter deze actie,” verklaarde defensieminister Oleksii Reznikov afgelopen maand.

2. Amerikaanse marineduikers

De roemruchte Amerikaanse onderzoeksjournalist Seymour Hersh schreef vorig maand dat Amerikaanse marineduikers de pijpleidingen opbliezen. De Amerikanen brachten de explosieven volgens hem aan onder de dekmantel van een Navo-oefening die in juni vorig jaar in de Baltische Zee werd gehouden. Drie maanden later werden de explosieven, op bevel van president Biden, van afstand tot ontploffing gebracht.

Maar Hersh zat er wel eens eerder naast met zijn onthullingen, en volgens deskundigen zitten er nogal wat ongerijmdheden in zijn verhaal. Het Witte Huis doet het stuk af als ‘volslagen fictie’.

Feit is wel dat Washington al jaren fel gekant was tegen de pijpleidingen, omdat ze Duitsland afhankelijk maakten van Russisch gas. Biden waarschuwde bovendien al vóór de Russische invasie van Oekraïne dat Amerika, als die inval er kwam, een einde zou maken aan Nord Stream 1 en 2. Op de vraag op een persconferentie hoe de VS dat dan zouden doen, zei de president: “Ik verzeker je dat we het kunnen.”

3. Dobberende olietanker

Dan is er nog de Griekse olietanker Minerva Julie, die Russische olie exporteert via de Baltische Zee. De Minerva Julie blijkt in de aanloop naar de explosies uitgebreid te hebben rondgedobberd in de internationale wateren waar de sabotage werd gepleegd. Daarbij werden de motoren af en toe aangezet als de tanker te dicht bij Deense territoriale wateren kwam. Uiteindelijk zette de Minerva Julie koers naar de Estse hoofdstad Tallinn om later aan te meren in Sint-Petersburg.

In een reactie verklaarde de rederij dat er niets bijzonders was aan het gedrag van het schip. Volgens het bedrijf is het volkomen normaal om, in afwachting een nieuwe opdracht, op zee rond te dobberen. Maar volgens de Britse krant The Times deed de Minerva Julie dit niet tijdens eerdere reizen in de maanden voor de sabotageactie.

4. Manoeuvrerende marineschepen

Tot slot zijn er de marineschepen van verschillende landen die voor de sabotage in het gebied rondvoeren. Zo zette een Deens patrouilleschip enkele dagen voor de ontploffingen koers naar het gebied. Ook een Zweeds korvet en patrouillevliegtuig spoedden zich erheen.

Hadden de Denen en Zweden iets met de sabotage te maken? Of waren de Scandinaviërs, die bedreven zijn in het opsporen van Russische duikboten, verdachte onderzeese activiteiten op het spoor? Enkele dagen voor de explosies zouden Russische oorlogsschepen in de buurt zijn gesignaleerd. Volgens experts kunnen de Russen kleine onderzeeërs of onderwaterdrones hebben ingezet om de explosieven aan te brengen.

In hoeverre onderzoekers de waarheid kunnen achterhalen, moet worden afgewacht. Zweedse aanklagers verklaarden afgelopen donderdag dat er waarschijnlijk een staat achter de sabotage zit. “We sluiten niet uit dat er ook niet-statelijke spelers zouden kunnen zijn die dit kunnen,” aldus officier van justitie Mats Ljungqvist. “Maar dan heb je het wel over een heel klein aantal bedrijven of groepen.”

Volgens The Washington Post lijken sommige westerse regeringsfunctionarissen het intussen wel prima te vinden als de toedracht voorlopig schimmig blijft. Zo worden tenminste pijnlijke vragen vermeden over eventuele Amerikaanse of Oekraïense betrokkenheid. “Het doet denken aan een lijk bij een familiebijeenkomst,” zei een Europese diplomaat tegen de Amerikaanse krant. Iedereen kan het lichaam zien liggen, maar doet alsof alles normaal is. “Het is beter om het niet te weten.”