Wie is Shefali Razdan Duggal, de nieuwe ambassadeur van de VS in Nederland?

Shefali Razdan Duggal is door president Joe Biden voorgedragen als nieuwe ambassadeur in Nederland. Beeld ANP/dpa Picture-Alliance

Zomaar een vraag hoor, maar was er héél misschien een kans dat ze uitgenodigd ging worden voor het aanstaande feestje in het Witte Huis? Toen Shefali Razdan Duggal in 2015 een vriendelijke doch ietwat dwingende mail verstuurde naar een medewerker van het bestuur van de Democratische Partij, kon ze niet vermoeden dat het bericht een paar maanden later met de hele wereld gedeeld zou worden.

Razdan Duggal zette zich al jaren in om zoveel mogelijk dollars op te halen voor Democratische presidentskandidaten. Haar communicatie lag op straat nadat e-mails van de partijservers in 2016 door Russische hackers waren gestolen en via Wikileaks naar buiten kwamen. The New York Times zette haar bericht in de krant als voorbeeld van het ritselen achter de schermen om miljoenen op te halen bij rijke campagnedonateurs.

Nu wordt ze dan echt beloond voor haar inspanningen voor de Democratische Partij: Shefali Razdan Duggal (50) wordt de nieuwe Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Daarmee vertegenwoordigt ze de regering-Biden in ons land. Ambassadeursposten zijn in de VS vaak bedankjes voor mensen die veel geld of energie hebben gestoken in de verkiezingscampagne van de zittende president.

Dat geldt ook voor Razdan Duggal. Ze zat in een financiële commissie van Bidens campagneteam, en ook toen Barack Obama en Hillary Clinton campagne voerden voor het presidentschap, stond ze op lijstjes van fondsenwervers die het meeste geld hadden opgehaald.

Wortels in India

Razdan Duggal, moeder van twee studerende kinderen en getrouwd met een topman van een investeringsfonds, is geboren in een voor Hindoes heilige stad in het noorden van India. Haar ouders komen uit het Indiase deel van de betwiste regio Kasjmir, en spraken ook in de VS Kasjmiri met hun kinderen. “Ik ben heel trots op mijn wortels in Kasjmir,” zei Razdan eens tegen Shehjar, een onlinemagazine over de streek. “Het grootste deel van mijn familie is nog steeds stevig verankerd in de Kasjmiricultuur, zowel hier als in India.”

Toen ze 2 jaar was verhuisde ze met haar moeder naar Pittsburgh, een industriestad in het Amerikaanse Pennsylvania. Haar vader was vooruit gereisd en had er een baan gevonden als vertaler Russisch, een taal die hij vloeiend sprak. Na de scheiding van haar ouders deelde ze een slaapkamer met haar moeder in een klein appartement. Moeder, beschreef ze eerder, had twee banen om het hoofd boven water te houden.

Indiaas-Amerikaanse vrouwen van hun generatie waren niet vaak zo zichtbaar en ambitieus, zegt Patti Tripathi, een in India geboren Amerikaanse journalist die Razdan Duggal al bijna twintig jaar kent.

Glas altijd vol

Ook Marla Lisman, een oud-klasgenoot, is bijzonder te spreken over de aanstaande ambassadeur. Nederland mag zich gelukkig prijzen, zegt ze. “Razdan Duggal is als een lichtstraal. Als je met haar praat of als je een sms van haar krijgt, is het als zonneschijn en regenbogen.” Haar levensfilosofie stond onder Razdan Duggals gestolen e-mails: ‘Het glas is altijd vol’. Ze ondertekent met ‘veel knuffels, veel liefde, oneindig licht en een overvloed aan positieve energie’.

Veel internationale ervaring heeft Razdan Duggal niet – ze heeft vooral een lange rij partijfuncties op haar naam staan. Twaalf jaar geleden voerde ze al campagne voor vicepresident Kamala Harris, die net als zij Indiase wortels heeft. Harris wilde toen de baas van justitie in Californië worden.

Ze moet het vooral van haar netwerk hebben, schat investeerder Madhavan Rangaswami in. Hij kent Razdan Duggal uit de Indiaas-Amerikaanse gemeenschap in San Francisco. “Als ze in Europa is en iets gedaan moet krijgen, kan ze de juiste mensen bellen, ook buiten het apparaat van het ministerie van Buitenlandse Zaken om,” zegt hij. “Ze leert snel en is heel gericht op samenwerking, dat komt van pas in een diplomatieke rol.”

Omstreden voorganger Ambassadeur Razdan Duggal heeft een opvallend zichtbare voorganger: Pete Hoekstra, een Amerikaan van Groningse afkomst met ervaring als Congreslid in Washington, liet zich veelvuldig zien in Nederlandse media en politiek. Dat viel niet altijd goed. Hoekstra werd beschuldigd van inmenging in binnenlandse aangelegenheden, omdat hij toestond dat Forum voor Democratie een bijeenkomst met potentiële geldschieters hield op de Amerikaanse ambassade. In 2019 trad hij ook op als gastspreker op het partijcongres. Al voordat hij naar Den Haag kwam had Hoekstra omstreden uitspraken over ons land gedaan. Hij zei eens dat Nederland dankzij moslimimmigranten ‘no-go areas’ zou kennen en dat politici en auto’s in brand waren gestoken. Dat kwam de afgezant van de regering-Trump direct na zijn aantreden op kritische vragen te staan van Nederlandse journalisten die hem erop wezen dat het onzin was. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken voelde zich gedwongen afstand te nemen van zijn uitspraken. Hoekstra gaf in een interview uiteindelijk toe dat hij fout zat. Overigens blijft hij ook na zijn vertrek in 2021 betrokken bij Nederland: deze zomer kwam hij nog naar Gouda voor een lezing.