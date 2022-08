Wie is Sanna Marin, de ‘coolste premier ter wereld’? ‘Haar populariteit groeit alleen maar’

Sanna Marin, de jongste Finse primier ooit, is onder vuur komen te liggen door een uitgelekt filmpje waarop zij feestend te zien is. Beeld via REUTERS

Nee, ze had geen drugs gebruikt. Ja, ze had alcohol gedronken. En nee, ze gaat haar manier van leven niet veranderen na het uitlekken van een privéfilmpje waarin ze al zingend en dansend de grootste lol heeft met vrienden. Sanna Marin voelde zich na de ophef over de via sociale media verspreide video verplicht om tijdens een persconferentie uitleg te geven over haar stapavondje, begin augustus. Finse oppositiepartijen vroegen zich af of er die nacht drugs in het spel waren. Om aan alle speculaties een einde te maken, en voor haar ‘eigen juridische bescherming’ onderging Marin gisteren zelfs een drugstest.

Waarom ligt de dansende premier onder vuur? Dat heeft volgens politicoloog en voormalig politiek adviseur Julia Wouters te maken met het beeld dat de meeste mensen van een politiek leider hebben. “Sanna Marin voldoet niet aan dat beeld. Haar manier van leven strookt niet goed met hoe wij een gemiddelde premier zien. Zeker in Nederland is dat nog steeds een man van middelbare leeftijd. En in het geval van Mark Rutte ook nog eens een man die een stuk minder goed danst dan zijn Finse collega,” aldus Wouters, die met haar bedrijf vrouwen in bestuurlijke functies coacht.

Onbewust vragen we ons volgens Wouters bij het zien van een feestende Marin af of ze niet te lichtvoetig is en haar werk wel aankan. “Een jonge en aantrekkelijke vrouw die de politieke baas van een land is. Dat is even wennen. Zelfs in Finland, waar gelijkheid tussen mannen en vrouwen een groot goed is. Daarom is het goed dat er een discussie ontstaat over wat wel en wat niet kan in haar positie. Wat mij betreft mag ze trouwens zoveel dansen als ze wil.”

Te sexy

In Finland zijn het vooral de politieke tegenstanders van sociaaldemocraat Marin die zich roeren. Haar eigen partij steunt de premier en vooral vrouwen laten via sociale media weten dat een 36-jarige alle recht heeft om af en toe uit haar dak te gaan, ook als je premier bent. Maar niet alle Finnen delen die mening. Marin kreeg in 2020 vooral uit conservatieve hoek veel kritiek op een fotoshoot in een modetijdschrift. Ze poseerde in een colbertje zonder iets eronder. Volgens sommigen was die foto te sexy en een premier onwaardig. De Finse politiek commentator Robert Sundman zegt tegen de BBC dat de huidige discussie over Marin opnieuw laat zien dat Finnen zijn gepolariseerd in hun mening over haar. “Er is een groep die zegt dat het normaal is voor een vrouw van haar leeftijd om plezier te maken met vrienden, terwijl anderen gechoqueerd zijn door de beelden. Het gedoe heeft tot nu toe in ieder geval geen nadelig effect op haar populariteit. Sterker, die groeit alleen maar.”

Ook buiten Finland rijst Marins ster. Op Twitter wordt duidelijk dat sommige Nederlanders onze premier dolgraag willen inruilen voor Sanna Marin. ‘In tegenstelling tot Rutte toont deze vrouw passie, warmte en heeft ze goede dancemoves,’ aldus een van de reacties.

Dubbel je best doen

Toch moet ook de ‘coolste premier ter wereld’ (die titel kreeg Marin vorige week van de Duitse krant Bild) volgens imagodeskundige Zabeth van Veen uitkijken voor de valkuilen van vrouwen met politieke macht. “Als vrouw moet je helaas altijd dubbel je best doen om te laten zien dat je het kan. Inhoudelijk wordt Marin geroemd om haar beleid. De coronacrisis heeft ze goed aangepakt, ze krijgt lof voor haar anti-Ruslandbeleid, de aansluiting bij de Navo en haar open manier van communiceren. Maar de ophef over het filmpje is mede zo groot doordat het niet het eerste incident rond haar persoon is. Vorig jaar lag ze onder vuur nadat bekend werd dat Marin tot laat op stap ging, terwijl ze wist dat ze in contact was geweest met iemand met Covid-19.”

Er wordt dus op Marin gelet en de kans bestaat volgens Van Veen dat haar positie alsnog een knauw krijgt als er binnenkort weer filmpjes opduiken met daarin de premier als feestbeest. “Dan kan haar imago zomaar kantelen. Ik zou haar het advies geven om zich de komende tijd extra netjes te kleden als ze in functie is. Een zakelijke uitstraling komt goed over.”

Julia Wouters vindt dat de Finse politicus vooral zichzelf moet blijven. “Haar werk lijdt er niet onder. Marin is de vertegenwoordiger van een nieuwe generatie politiek leiders die de bandbreedte van hoe je eruitziet en wat je doet voor ons aan het oprekken is.”

Overigens heeft Marin al eerder benoemd dat het voorkomen van een vrouw altíjd onderwerp van debat is en dat ze er daarom normaal gesproken op let er altijd hetzelfde uit te zien. Dat mannen meer vrijheden kennen om hun lichaam te tonen, blijkt wel uit voorbeelden van voorgangers van Marin. Zo is er een beroemde historische foto van een Finse president die naakt op een paard zit. Ook was er een premier die hardloopfanaat was en voortdurend opdook in allerlei strakke outfits, zonder dat daar moeilijk over gedaan werd.