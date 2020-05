WHO waarschuwt: het is mogelijk dat corona nooit meer weggaat

Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Beeld AP

“Het is goed om het maar op tafel te gooien: er is een kans dat het virus nooit meer weggaat,” aldus directeur ­Michael Ryan van het Health Emergencies Programme van de WHO.

Zelfs als er een werkend vaccin komt, is het volgens Ryan de vraag of het virus ooit helemaal verdwijnt. Het kan dat het virus, zoals de mazelen, een endemie wordt: een virus dat voor altijd aanwezig blijft. “We hebben te maken met een nieuw virus onder onze populatie, daarom is het heel moeilijk te voorspellen wanneer en of we het kunnen verslaan.”

Wereldwijd versoepelen regeringen de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, dat voor het eerst in China opdook. Intussen zijn 4,3 miljoen infecties vastgesteld en zeker 291.000 mensen aan het virus overleden.

De Europese Unie presenteerde woensdag een plan om het toerisme deze zomer te redden. De WHO waarschuwt dat het laten vieren van de teugels kan leiden tot een tweede besmettingsgolf.

Die zorgen deelt ook het hoofd van het Amerikaanse equivalent van het RIVM, Anthony Fauci. In een verklaring in het Congres waarschuwde hij dat de koers van president Donald Trump om bedrijven en scholen zo snel mogelijk te openen, onnodig ­levens zal kosten. Met name omdat er nog niet genoeg bekend is over hoe vatbaar kinderen zijn voor het virus. Fauci: “Er bestaat geen twijfel over dat er nieuwe infecties opduiken als er te snel wordt versoepeld.”

Trump zei woensdag verrast te zijn door de opmerkingen van de ervaren epidemioloog, die zich tijdens de ­coronapandemie geregeld openlijk uitspreekt tegen de president. “Het is voor mij onacceptabel, al helemaal als het gaat om het openen van de scholen,” zei Trump. Hij ­beloofde dat de Amerikaanse economie volgend jaar weer ‘uitstekend’ zal zijn.

De VS is het land met de meeste ­geregistreerde infecties en de meeste virusdoden ter wereld. In totaal zijn volgens de officiële cijfers bijna ­anderhalf miljoen inwoners geïnfecteerd met het virus. Meer dan 85.000 zijn eraan overleden.