WHO erkent risico van besmetting via aerosolen

Beeld Hollandse Hoogte/AFP

Dat meldt de Engelse krant The Guardian. “De mogelijkheid van luchttransmissie in openbare instellingen - vooral in zeer specifieke omstandigheden zoals drukke, gesloten, slecht geventileerde instellingen, kan niet worden uitgesloten,” zei WHO-expert Benedetta Allegranzi dinsdag op een persconferentie. “Het bewijs moet echter worden verzameld en geïnterpreteerd, en we blijven dit ondersteunen.”

De koerswijziging volgt kort op een open brief aan de WHO, waarin 239 wetenschappers uit 32 landen schreven over de aerosolen. Zij drongen er bij de WHO op aan de richtlijnen bij te werken.

Aan die oproep lijkt de gezondheidsorganisatie nu gehoor te geven, al blijven ook andere richtlijnen - de 1,5 meter afstand, bijvoorbeeld - onveranderd van kracht. Sterker nog: het gevaarlijkst blijven volgens de WHO nog altijd de grotere druppels die op korte afstand worden overgebracht, bijvoorbeeld via niezen of hoesten.

RIVM-koerswijziging

De WHO lijkt een soortgelijke verandering door te voeren als het RIVM, dat zondag een onderzoek publiceerde naar zogeheten ‘supershedders’: mensen die soms wel tienduizend keer meer virusdeeltjes uitstoten dan andere mensen. Bij deze mensen - een klein percentage van de besmette personen: zo’n 5 procent - ligt blootstelling aan aerosolen op de loer.

Of op die manier ook daadwerkelijk besmetting kan plaatsvinden is een tweede: veel virologen twijfelen of de virusconcentratie in aerosolen hoog genoeg is voor virustransmissie.