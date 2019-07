WHO: ebola-uitbraak is internationale crisis

Sinds augustus vorig jaar stierven er ongeveer 1600 mensen aan de gevolgen van besmetting met het dodelijke virus. Experts vreesden al maanden voor uitbreiding naar Goma, een grote stad aan de grens met Rwanda.

Nu de situatie als internationale crisis wordt beschouwd, moet er meer hulp komen in het gebied. Ook worden er strengere maatregelen genomen bij grenscontroles en vaccinaties. Tot voor kort bleef het uitbraakgebied beperkt tot het oosten van Congo, plus enkele besmettingen in buurland Oeganda.

Vijfde keer

Sinds 2005 is dit de vijfde keer dat de Wereldgezondheidsorganisatie een ‘internationale crisis’ uitroept. Eerder gebeurde dat bij de varkenspest (2009), polio (2014), ebola (ook 2014) en het zikavirus (2016). In 2014 stierven meer dan 11.000 mensen aan de uitbraak van ebola in Afrika.