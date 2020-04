WHO: alle bewijzen duiden op dierlijke herkomst corona

Beeld BSR Agency

Het blijft vooralsnog onmogelijk om de precieze bron van het coronavirus te achterhalen. Eerder werd al geopperd dat vleermuizen of schubdieren de bron waren, maar daarvoor werd nooit concreet bewijs gevonden.



In zijn persconferentie drong Takeshi Kasai bij de landen erop aan om het versoepelen van de maatregelen ‘zorgvuldig en gefaseerd te doen’. “Zolang het coronavirus circuleert, is geen enkel land veilig voor een mogelijk overweldigende uitbraak.”

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is waakzaamheid geboden. Iedereen moet een steentje bijdragen om het virus onder controle te krijgen. “Iedereen moet zijn leven aanpassen en alle gezondheidsstelsels moeten op de schop. Tot er een vaccin of zeer effectieve behandeling voor het coronavirus is gevonden, moet dit proces ons nieuwe normaal worden,” stelde Kasai.

De regionale directeur waarschuwde ook dat de epidemie vaccinatieprogramma’s tegen andere ziekten als polio, mazelen en rubella niet mag verstoren. “Anders kan de westelijke Pacific, waar de gezondheidssystemen al onder druk staan, een nieuwe crisis tegenkomen.”

Kritiek op WHO

De Amerikaanse president Donald Trump liet vorige week weten dat zijn regering wil onderzoeken of het waar is dat het virus is ontstaan in een laboratorium in de stad Wuhan (China). Trump stopte ook de Amerikaanse betaling aan het WHO uit onvrede over de wijze waarop de organisatie de ernst van de uitbraak van het virus in China heeft verdoezeld.

Ook Australië pleitte afgelopen weekend de rol van de WHO in de coronacrisis tegen het licht te houden.