Wetenschappers slagen erin om bliksem om te leiden met lasers

Op 2500 meter hoogte, in de Zwitserse Alpen, hebben wetenschappers een uitzonderlijk staaltje van onderzoek verricht. Tijdens noodweer boven de berg Säntis zijn ze erin geslaagd blikseminslagen met krachtige lasers een andere richting op te sturen. Het is alsof Thor, de god van de donder in de noordse mythologie, tot de orde kan worden geroepen. Blikseminslagen zullen er altijd blijven, maar het onderzoek laat zien dat die kunnen worden omgeleid naar een veiliger plek om schade te beperken.

Tot nu toe wordt voor bescherming tegen blikseminslagen vooral geleund op bliksemafleiders, meterslange palen die in de grond zijn verankerd. De uitvinding van Benjamin Franklin in de 18de eeuw levert een veilig pad voor de afvoer van bliksem, maar kan niet voorkomen dat die inslaat. Die bescherming is ook beperkt wat de omtrek betreft. Van enkele meters tot tientallen meters, afhankelijk van de hoogte van de bliksemafleider.

“Als je grote, hoge bouwwerken wilt beschermen zou de afleider een kilometer of vele honderden meters hoog moeten zijn,” aldus natuurkundige Aurélien Houard, verbonden aan de École Polytechnique in Palaiseau in Frankrijk en lid van het onderzoeksteam. “Dus we hopen nu dat met behulp van lasers de beschermingsring kan worden opgerekt tot een gebied van enkele honderden meters,” zo vertelt Houard in het tijdschrift Nature Photonics waar de onderzoekers vorige maand verslag van hun proefnemingen deden.

Opwarming

Cijfers over blikseminslagen maken meteen duidelijk hoe belangrijk dat kan zijn. Bliksemschichten zijn enorme elektrische ontladingen met doorgaans een reikwijdte van enkele kilometers. Jaarlijks wordt de aarde getroffen door een miljard blikseminslagen. Daarbij komen duizenden mensen om het leven en raken er tienduizenden gewond. De schade wordt geschat op tientallen miljarden euro’s per jaar. Bovendien is er nog een alarmerend vooruitzicht: de opwarming van het klimaat creëert omstandigheden voor nog meer blikseminslagen.

Voor het onderzoek werd een krachtig laserinstrument naar de top van de berg Säntis in Noordoost-Zwitserland gebracht. Eenmaal daar werd dit bij een telecomtoren gezet die gemiddeld honderd keer per jaar wordt getroffen door een blikseminslag en is voorzien van een standaardbliksemafleider. Bij het uitbreken van stormen vuurden de wetenschappers tussen de maanden juli en september vorig jaar laserpulsen af op donderwolken. Duizend keer per seconde, en in totaal gedurende meer dan zes uur. In die periode werd de toren getroffen door zestien blikseminslagen. Instrumentarium stelde daarbij vast dat de baan van een bliksemschicht in zeker vier gevallen was bijgestuurd. In één geval, op 21 juli, kon die route met hogesnelheidscamera’s in kaart worden gebracht.

Beelden wezen uit dat de bliksem de baan van de laser over een afstand van 50 meter had gevolgd en daardoor van richting was veranderd. Volgens Aurélien Houard werd dat veroorzaakt door zogeheten ‘filamentatie’: de laserpulsen creëren luchtkanalen met een lagere dichtheid waarlangs bliksem zich gemakkelijker laat verplaatsen. De laser onderschept dus de bliksem en brengt hem naar een verderop gelegen punt met een afleider. Daar slaat-ie in de grond. Alsof je in een dicht bos een geplaveid pad aanlegt.

Het idee om bliksem met licht te bestrijden ontstond in 1974. In laboratoria werd sindsdien al bevestigd dat met laserpulsen elektrische ontladingen konden worden omgeleid, maar experimenten in de buitenlucht, in Mexico en Singapore, leverden geen bewijs op. Het team in Zwitserland laat nu succesvolle experimenten in onweersbuien zien. “Voor het eerst stellen we nu in het veld vast dat bliksem zich met lasers laat bijsturen,” meldt het onderzoeksteam vol trots. “Dit maakt de weg vrij voor de ontwikkeling van lasers die grote bouwwerken, luchthavens en lanceerplatforms kunnen beschermen tegen inslagen.”

Voorwaarde is wel dat de lasers krachtig genoeg zijn. Dat heeft daarom ook nog wel een keerzijde. Gedurende de proeven was het luchtruim boven de Zwitserse bergtop gesloten voor vliegverkeer omdat de laserstraal overvliegende piloten zou kunnen verblinden. Toch zou het gebruik van lasers bij luchthavens geen probleem mogen zijn, omdat voor delen van luchthavens nu al vaak ‘no-flyrestricties’ gelden. Op die plekken zouden lasers kunnen worden opgesteld.

Kostbaar

Een ander aspect is dat krachtige lasers vele malen duurder zijn dan bliksemafleiders. “Maar als blijkt dat lasers een prima wapen zijn tegen blikseminslagen zal dat opwegen tegen het risico dat uiterst gevoelige en kostbare infrastructuur loopt bij gebrekkige bescherming,” aldus professor Manu Haddad – verbonden aan het Morgan-Botti Lightning Laboratory van de universiteit van Cardiff – in The Guardian. Voor het zover is, is er nog een lange weg te gaan. Het Zwitserse onderzoeksteam wil nu ook op andere plekken, met andere condities, het gebruik van lasers testen om de ervaringen op de Zwitserse bergtop te kunnen bevestigen. “Met lasers met nog meer kracht en een hogere pulsfrequentie om het bereik te vergroten,” zegt Houard.

De inzet van lasers tegen bliksem is de zoveelste bijdrage van ‘geo-engineering’, het inzetten van nieuwe technologieën om het klimaat te redden en de mensheid beter te beschermen tegen weersinvloeden. Met soms gedurfde voorstellen, waaronder het gebruik van ruimteschilden die zonlicht weerkaatsen om de temperatuur op aarde te verlagen. Of het gooien van grote hoeveelheden ijzer in de oceanen om de groei van plankton, dat CO2 opneemt, te stimuleren.

Een andere techniek, ‘cloud seeding’ (regen maken), wordt al door tientallen landen gebruikt. Onder meer door China, dat door droogte de voedselvoorziening van zijn enorme bevolking gevaar ziet lopen. Men schiet er chemicaliën de lucht in, waaraan zich waterdruppeltjes hechten. Als steeds meer chemicaliën en druppels samenklonteren, worden ze te zwaar en vallen ze als regen naar beneden.