Wetenschappers laten zich invriezen tussen poolijs voor klimaatonderzoek

Wetenschappers, onder wie een aantal Nederlanders, gaan in het noordpoolgebied onderzoek doen naar onder andere klimaatverandering. De bestemming is bereikt, nu is het wachten tot de vorst intreedt.

Het onderzoeksschip Polarstern laat zich deze winter invriezen tussen de ijsschotsen rond de Noordpool. Na dagen zoeken hebben wetenschappers vrijdag een ijsschots in het Siberische deel van de Noordelijke IJszee uitgekozen om hun onderzoekskamp op te zetten, meldt het Duitse Alfred Wegener-Institut. Dat was nog niet zo makkelijk, omdat na een relatief warme zomer veel ijs is gesmolten.

“Het is misschien niet de perfecte ijsschots, maar wel de beste in dit deel van het poolgebied,” zegt expeditieleider Markus Rex over de ijsschots van 2,5 bij 3,5 kilometer. Het selecteren van de juiste ijsschots is cruciaal. “We moeten afwachten of deze plek stabiel genoeg is om de komende herfststormen te kunnen trotseren.”

Poolnacht

Eind deze maand begint de poolnacht en wordt het maandenlang pikdonker. De bemanning heeft daarom slechts enkele weken de tijd om naast de ijsbreker een onderzoekskamp te bouwen. Een ‘kleine stad op het ijs’ boordevol apparatuur, die in verbinding zal staan met een kilometers groot netwerk van meetstations.

Tegen november zal de tempe­ratuur zijn gedaald tot min 50 graden Celsius. De wetenschappers zullen zich soms moeten verplaatsen met sneeuwscooters, onder begeleiding van bewakers die ijsberen op afstand moeten zien te houden.

Onbereikbare plekken

Terwijl de RV Polarstern tijdens de pikdonkere poolwinter meedrijft met de stroming van het zee-ijs, komen de wetenschappers op plekken die normaal zelfs voor ijsbrekers onbereikbaar zijn.

De missie naar de meest afgelegen, onherbergzame oorden tijdens de donkere poolwinter moet onder meer nieuwe kennis opleveren over klimaatverandering. Geen enkel gebied op aarde warmt zo snel op als de Noordpool. Een zorgwekkende ontwikkeling, omdat het poolgebied nu als een airconditioner voor de rest van de wereld fungeert.

600 onderzoekers

Voor de onderzoeksmissie, Mosaic gedoopt, is 140 miljoen euro uitgetrokken. De onderzoekers komen uit zeventien landen, onder meer uit Neder­land; de teams zullen steeds na drie maanden worden afgelost. Met ijsbrekers en vliegtuigen uit vooral Rusland worden zij tussentijds bevoorraad. In totaal zullen 600 onderzoekers een tijd aan boord zijn.

De Polarstern laat zich op zeestromingen meedrijven richting de Atlantische Oceaan. Naar verwachting zal hij zich in september volgend jaar, als het zee-ijs na de zomer op een minimum is, na een tocht van 2500 kilometer uit het ijs losmaken.

Met de poolmissie volgen de onderzoekers het voorbeeld van de Noor Fridtjof Nansen. Deze ontdekkingsreiziger liet zich in 1893 met een aangepast houten schip, de Fram, invriezen in het poolijs, in de hoop dat hij met de stromingen mee het hart van de Noordpool zou bereiken, maar zijn gedurfde expeditie mislukte.