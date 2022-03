Wet ondertekend: lynchen is voortaan een haatmisdrijf in de VS

De Amerikaanse president Joe Biden ondertekende de Emmett Till-wet, waarmee lynching voortaan beschouwd wordt als een haatmisdrijf in de VS. Beeld AP

Het Congres probeert al meer dan honderd jaar om lynchen te erkennen als een afzonderlijk strafbaar feit op federaal niveau. Aan dat politieke getouwtrek is nu een einde gekomen. Eerder deze maand schaarde bijna de volledige Senaat zich achter het wetsvoorstel.

Volgens Chuck Schumer, de Democratische meerderheidsleider in de Senaat, gingen aan het ondertekenen van de wet meer dan 200 eerdere pogingen tot goedkeuring vooraf. Hij noemt de wet een enorme stap voorwaarts, al kan deze het onrecht dat tienduizenden zwarte Amerikanen werd aangedaan niet terugdraaien, aldus Schumer.

De wet werd genoemd naar Emmett Till. De zwarte jongen werd in 1955 op 14-jarige leeftijd ontvoerd, geslagen en vermoord in Mississippi, nadat hij ervan beschuldigd werd naar een witte vrouw te hebben gefloten.

Volgens de Amerikaanse burgerrechtenorganisatie Equal Justice Initiative zijn in de zuidelijke staten tussen 1877 en 1950 minstens 4.000 dodelijke lynchpartijen gerapporteerd. De slachtoffers waren doorgaans zwarte mensen die die door witte mensen werden opgehangen, levend verbrand, doodgeschoten of doodgeslagen zonder enige vorm van proces of veroordeling. Het werkelijke aantal lynchpartijen ligt waarschijnlijk veel hoger.

Lynchen werd onder meer door de witte bevolking toegepast om maatschappelijke vooruitgang van zwarte Amerikanen tegen te houden. Na de publiekelijke vernedering en dood van de slachtoffers, werd regelmatig hun geld en land afgepakt. De daders konden doorgaans ongestraft hun gang gaan.

‘Schandvlek’

Vicepresident Kamala Harris noemde de lynchpartijen in een reactie een ‘schandvlek’ van de Amerikaanse geschiedenis, maar benadrukt ook dat deze wet niet enkel betrekking heeft op het verleden. Ook tegenwoordig vinden er nog racistische haatmisdrijven plaats in de VS. Zo wordt de dood van de zwarte Ahmaud Arbery, die in 2020 op klaarlichte dag door drie witte mannen werd gedood terwijl hij aan het joggen was, vaak aangemerkt als een hedendaags voorbeeld van lynchen. De daders werden schuldig bevonden en veroordeeld tot levenslange gevangenisstraffen.

“Racisme is geen oud probleem - het is een hardnekkig probleem. Haat verdwijnt nooit. Het verstopt zich alleen”, aldus president Biden bij de ondertekening van de wet.