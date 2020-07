Westerse economieën in vrije val door coronacrisis

Beeld Hollandse Hoogte / ANP XTRA

Door de coronacrisis kreeg de eurozone de hardste economische klap ooit te verduren, meldt het Europese statistiekbureau Eurostat. De economie van de negentien landen kromp in het tweede kwartaal met 12,1 procent ten opzichte van de voorgaande periode.

Het voorlopige cijfer komt niet onverwacht: economen hadden de neergang al voorspeld. In het eerste kwartaal was al sprake van een krimp van 3,6 procent. De economie van den gehele Europese Unie beleefde in het tweede kwartaal een neergang van 11,9 procent. Ook dat was met afstand de grootste neergang die Eurostat heeft vastgesteld.

Recordkrimp in Frankrijk

De economie van Frankrijk is in het tweede kwartaal in een recordtempo van 13,8 procent gekrompen in vergelijking met het eerste kwartaal. Oorzaken zijn de coronacrisis en de lockdownmaatregelen, meldde het Franse nationale statistiekbureau bij de voorlopige raming.

Het is de sterkste krimp sinds het begin van de metingen, meer dan zeventig jaar geleden. Wel viel de klap minder groot uit dan verwacht: economen hadden in doorsnee op een min van 15,2 procent gerekend. In het eerste kwartaal liet de Franse economie al een bijgestelde min van 5,9 procent optekenen. Toen had Frankrijk ook al last van de coronacrisis.

De Franse minister van Financiën Bruno Le Maire geeft aan dat de maatregelen om de economie te ondersteunen moeten worden doorgezet. De Franse overheid houdt voor heel 2020 rekening met een krimp van 11 procent.

Keiharde klappen voor Spanje

Ook de Spaanse economie heeft in het tweede kwartaal keiharde klappen gekregen door de coronacrisis. Volgens voorlopige cijfers van het Spaanse statistiekbureau kromp de economie met 18,5 procent in vergelijking met het eerste kwartaal.

De krimp viel in Spanje juist groter uit dan verwacht, want economen hadden in doorsnee een neergang van ‘slechts’ 16,6 procent voorspeld. In het eerste kwartaal van dit jaar was al een krimp van de Spaanse economie met 5,2 procent te zien.

Op jaarbasis ging de economie van Spanje met meer dan 22 procent onderuit. Spanje behoort tot de landen die het hardst zijn geraakt door de corona-uitbraak. Door de crisis kwam bijvoorbeeld het toerisme naar Spanje vrijwel stil te liggen, maar ook het bedrijfsleven en de consumentenbestedingen stonden zwaar onder druk.

Italië lijdt minder dan werd gevreesd

De economie van Italië is in het tweede kwartaal met 12,4 procent gekrompen ten opzichte van de voorgaande drie maanden. Dat maakte het Italiaanse statistiekbureau Istat bekend in een voorlopige raming. De krimp is wel minder sterk dan gevreesd.

Economen rekenden gemiddeld op een terugval van 15,5 procent. In het eerste kwartaal van dit jaar was sprake van een krimp van de Italiaanse economie met 5,4 procent.

Ook een recordduik in Duitsland

Donderdag werd al bekend dat de economie van Duitsland in de afgelopen periode met meer dan 10 procent is gekrompen, wat de sterkste neergang is sinds het begin van de metingen in 1970.

Het cijfer valt net als in Spanje slechter uit dan verwacht, want economen hadden in doorsnee gerekend op een krimp van 9 procent. In het eerste kwartaal van dit jaar was een bijgestelde neergang met 2 procent te zien voor de grootste economie van Europa.

Om de crisis het hoofd te bieden is de Duitse overheid met omvangrijke steunpakketten voor de economie gekomen, terwijl ook maatregelen werden getroffen om massa-ontslagen te voorkomen. Berlijn rekent voor heel dit jaar op een krimp van de economie met 6,3 procent.

Verenigde Staten worden hard geraakt

Ook aan de overzijde van de Atlantische Oceaan werden rode cijfers gepresenteerd. De economie van de Verenigde Staten is in het tweede kwartaal met 32,9 procent gekrompen, meldt de Amerikaanse overheid op basis van een eerste raming. Het gaat ook in de VS om de sterkste daling van het bruto binnenlands product (bbp) sinds de metingen begonnen.

In het tweede kwartaal deden de lockdownmaatregelen tegen het coronavirus zich volop voelen in de VS. Huishoudens consumeerden flink minder, deels door winkelsluitingen, maar mogelijk ook doordat ze uit voorzorg de hand op de knip hielden. Consumentenuitgaven zijn doorgaans goed voor twee derde van het Amerikaanse bbp.

Daarnaast schroefden bedrijven hun investeringen sterk terug en werd de handel geraakt door de wereldwijde pandemie. De uitgaven van de Amerikaanse federale overheid stegen wel, maar dat werd weer tenietgedaan door minder bestedingen door staten en andere lokale overheden.

De vraag is nu hoe snel de Amerikaanse economie zich herstelt van de klap. De arbeidsmarkt, consumentenuitgaven en de industriële productie krabbelen sinds mei weer op, dankzij de geleidelijke opheffing van lockdowns en een omvangrijk stimuleringspakket van de regering. Tegelijkertijd is de VS er niet in geslaagd een heropleving van het aantal coronabesmettingen te voorkomen, wat verder economisch herstel kan belemmeren. Dat het aantal werkloosheidsuitkeringen in de VS voor de tweede week op rij weer is gestegen, is mogelijk een teken aan de wand.