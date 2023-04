Westerse commando’s in Oekraïne? Wat we weten over gelekte Amerikaanse documenten

Van afgeluisterde bondgenoten tot westerse commando’s in Oekraïne: de gelekte Amerikaanse documenten zitten vol brisante onthullingen. Wie zit erachter? En hoe schadelijk is dit? Drie vragen.

Wie zit er achter het lek?

De eerste verdenking ging uit naar het Kremlin – het gevolg van een simpele optelsom. Om te beginnen lijken de documenten Amerikaans. De meerderheid komt van defensie, een deel van de inlichtingendiensten.

Toch wordt het Russische slachtoffercijfer in een van de documenten aanmerkelijk lager ingeschat dan algemeen wordt aangenomen. Dat zou de Russen wel erg goed uitkomen, was de gedachte. Hadden ze de Amerikanen gehackt? Was het nepnieuws?

De laatste dagen wordt uitgegaan van een lek aan Amerikaanse zijde, waarna de Russen (of aan Moskou gelieerde groepen) er mogelijk aan zouden hebben geknutseld. Het merendeel van de documenten lijkt authentiek en in aller haast gefotografeerd, schrijft The New York Times.

Getuige de vouwlijnen op de foto’s zijn ze waarschijnlijk meegesmokkeld. Het opmerkelijke slachtoffercijfer zou pas zijn aangepast na het oorspronkelijke lek, dat opmerkelijk genoeg verscheen op gameplatform Discord.

Het Amerikaanse Pentagon doet onderzoek, net als de FBI en Justitie. Zij focussen niet op wie heeft gelekt, maar op wie er toegang heeft tot dit soort informatie. Te veel mensen zouden, volgens Amerikaanse media, bij deze documenten hebben kunnen komen. Mogelijk duizenden

Wat staat er in de gelekte documenten?

Veel, voornamelijk over de oorlog in Oekraïne. Kaarten van het slagveld, overzichten van Oekraïense brigades, zelfs een tijdlijn van wanneer de bodem bevroren zal zijn.

De gelekte documenten bieden bovendien een blik achter de schermen van de wereldpolitiek. Niet alles blijkt daar te lopen langs de lijnen van bondgenootschappen. Op zich weinig verrassend: Edward Snowden maakte in 2013 al bekend dat de VS zelfs Angela Merkel bespioneerde, de leider van een bevriend land.

Toch blijft het pijnlijk als de vuile was wordt buiten gehangen. Een kleine greep uit de documenten: de Egyptische president Sisi zou veertigduizend raketten naar Rusland hebben willen verschepen, terwijl de VS jaarlijks voor 1,3 miljard dollar aan militaire steun levert.

Koreaanse parlementsleden suggereerden dat de VS hun president zou hebben afgeluisterd na berichtgeving over mogelijke Koreaanse wapenexport (via Polen) aan Oekraïne. En de BBC schrijft over de aanwezigheid van westerse commando’s in Oekraïne, onder wie een Nederlander.

Hoe schadelijk zijn deze onthullingen?

Voormalig generaal Mark Hertling zegt tegen CNN dat er niks in de documenten staat waardoor hij als commandant zijn plannen zou aanpassen. “Waarschijnlijk weten ze dit al.”

De informatie is bovendien snel gedateerd. Er staat bijvoorbeeld dat de Oekraïense luchtverdedigingsraketten opraken, maar wie weet zijn de voorraden al aangevuld. Een Russische aanval komt dan te laat.

Een andere openbaring is eerder pijnlijk dan van direct militair belang: het lijkt erop dat de VS hoogstens rekent op een kleine terreinwinst bij een Oekraïens voorjaarsoffensief. Kyiv zal er niet blij mee zijn, aangezien westerse steun deels is gestoeld op Oekraïense successen. Tegelijkertijd: het zijn ‘maar’ Amerikaanse verwachtingen.

Diplomatiek lijkt de schade groter. Wat kan je nog met elkaar delen als informatie later op straat belandt? En klopt het dat de Amerikanen bondgenoten afluisteren?

“We drukken onze bondgenoten op het hart dat we veilig met informatie omgaan,” zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken. Een groot deel van de documenten is nep, benadrukte een hoge Koreaanse vertegenwoordiger. En ook Egypte deed de berichten af als onzin.

Nothing to see here, kortom. Een nuttig rookgordijn ook: door te benadrukken dat de informatie deels nep is, kan iedere flard informatie vals zijn. Alles valt te ontkennen. Toch zaait het lek inherent twijfel – aan alle kanten. Onder bondgenoten en militaire planners in het Westen, maar ook in Moskou: de Amerikanen blijken wel erg veel te weten over de stand van zaken bij het Russische leger.