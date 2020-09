Westen van VS staat in brand: zes doden en duizenden mensen op de vlucht

Door de dikke rook is het zicht heel beperkt. Beeld AP

In de staat Californië werden op twee verschillende locaties de lichamen van drie mensen aangetroffen. Dat brengt het totale aantal doden in die staat dit jaar op 11. Duizenden huizen dreigen door de vlammenzee te worden verwoest.

Ook de staat Oregon, ten noorden van Californië, is in de greep van de natuurbranden. Honderden huizen zijn daar al in de as gelegd. Zeker vijf plaatsen zijn grotendeels verwoest. Gouverneur Kate Brown zegt te vrezen voor het ‘grootste verlies van mensenlevens’ in de geschiedenis van haar staat. Meerdere grote natuurbranden zijn daar aangewakkerd door de harde wind. Brandweerlieden hebben de grootste moeite met het bestrijden van de branden. Volgens Brown zijn vooral Detroit, Blue River, Vida, Phoenix en Talent zwaar getroffen.

Lokale media melden dat ook daar twee doden zijn bevestigd. Het gaat om een 12-jarige jongen en zijn grootmoeder in het dorp Lyons. De moeder van de jongen is volgens de familie in kritieke toestand. Ook in de staat Washington viel een dode. Een 1-jarig jongetje kwam zo’n 200 kilometer ten oosten van de stad Seattle om het leven, terwijl hij met zijn ouders de vlammen probeerde te ontvluchten. De ouders liepen ernstige brandwonden op.

Salem City, Oregon Beeld ZAK STONE via REUTERS

Oncontroleerbaar

Volgens Brown hebben reddingsteams al diverse mensen uit rivieren gehaald, waar ze bescherming zochten tegen de vlammen. Brandweermannen hebben zich moeten terugtrekken nadat branden oncontroleerbaar werden. Tienduizenden mensen hebben in allerijl hun huis moeten verlaten, sommigen binnen een half uur. “Het was alsof we door de hel reden”, beschrijft een van hen de vlucht naar veiliger gebied.

In de vijf westelijke staten (Washington, Oregon, Californië, Nevada en Arizona) is een waarschuwing uitgegaan naar 28 miljoen bewoners van regio’s waar elk moment een verwoestende brand kan uitbreken. Ze moeten voorbereid zijn op directe evacuatie als de omstandigheden verergeren.

Honderdduizenden huishoudens zitten zonder stroom. Op veel plaatsen is zelfs overdag geen spoortje daglicht te bekennen, maar kleurt de lucht donker oranje van de rook.

Oregon Beeld ZAK STONE via REUTERS