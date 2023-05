Wereldwijd keurmerk voor echte Italiaanse restaurants op komst

L’Antica Pizzeria da Michelle in Amsterdam zou dan ook een keurmerk moeten krijgen om zich een Italiaans restaurant te mogen noemen. Beeld Jakob van Vliet

Het komt er binnenkort aan, zegt de Italiaanse minister van Landbouw: een wereldwijd keurmerk voor Italiaanse restaurants die dat ook echt zijn. Minister Francesco Lollobrigida wil zo’n keurmerk zodat gasten er zeker van kunnen zijn dat ze daar echte Italiaanse gerechten van echte Italiaanse levensmiddelen eten. De bewindsman vindt dat het afgelopen moet zijn met eetgelegenheden die ‘verwarring scheppen door eten te serveren dat niets met Italië te maken heeft’, zei hij vorige week tegen het internationale persbureau Reuters. Eerder al had Lollobrigida publiekelijk verkondigd: “Basta. Geen koks meer in restaurants in het buitenland die niet Italiaans kunnen koken en het mikpunt van spot worden.”

Lollobrigida zit in een rechts-nationalistisch kabinet dat de identiteit en tradities van het Italiaanse volk zegt te willen beschermen. De regering linkt die twee voortdurend aan Italiaans eten en de veel geprezen nationale keuken. Lollobrigida leidt het ministerie dat (sinds kort) ‘landbouw en voedselsoevereiniteit’ heet. Zijn beleid omvat een verbod op kweekvlees, een product dat in Italië, net als in de rest van Europa, nog niet wordt verkocht.

De media hebben hier en daar opgevangen welke criteria voor het keurmerk, dat restaurants vrijwillig kunnen aanvragen en dat de regering op touw zet, zouden gelden: minstens de helft van de gerechten op de menukaart moeten traditioneel Italiaans zijn; de chef-kok moet een kookcursus hebben gevolgd die door Italië wordt erkend; er dient tenminste één persoon te werken die Italiaans spreekt en er mag alleen extra vergine olijfolie afkomstig uit Italië over het eten worden gesprenkeld.

Tegen Reuters zei de minister dat het er ook toe doet hoe de tafels zijn gedekt, hoe de gerechten worden geserveerd en welke wijnen er worden geschonken.

Plan zou onuitvoerbaar zijn

Helaas voor de minister wordt er vooral lacherig op zijn plan gereageerd. Dagblad Domani noemt het ‘tragikomisch’. Andere commentatoren menen dat zijn plan onuitvoerbaar is: Rome heeft de middelen helemaal niet om zo’n keurmerk op de hele wijde wereld uit te delen en te handhaven. En Carlo Calenda, leider van een oppositiepartijtje, twitterde dat er ‘eerst een keurmerk tegen de stompzinnigheden van kabinetsleden moet komen’.

Op voedselblog Dissapore benadrukken ze dat de meningen over wat écht Italiaans eten is verdeeld zijn: ‘Minister, u heeft zeker ook wel meegemaakt dat u in héél Italiaanse restaurants van héél Italiaanse eigenaren at en dat het héél Italiaanse eten niet te vreten was.’