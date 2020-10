Wereldvoedselprogramma wint Nobelprijs voor de Vrede

Het Wereldvoedselprogramma van de VN heeft de Nobelprijs voor de Vrede gewonnen. Op deze foto worden de handen van een WFP medewerker in Jemen gedesinfecteerd om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Beeld AFP

De pandemie heeft de noodzaak van internationale samenwerking en voedselhulp vergoot, rechtvaardigde de voorzitter van het Nobelcomité Berit Reiss-Andersen de keuze. “De wereld staat aan de rand van een hongercrisis, als het WFP en andere internationale organisaties niet het geld krijgen dat zij vragen. Eten is het beste vaccin tegen chaos.”

Het WFP is een onderdeel van de Verenigde Naties dat voedsel verstrekt aan vluchtelingen, bij langdurige ontwikkelingsprojecten in de derde wereld en wanneer mensen door natuurlijke of menselijke catastrofes zonder voedsel komen te zitten. Het werd opgericht in 1961 en het hoofdkwartier van de organisatie bevindt zich in Rome.

Thunberg en Trump

De Nobelprijs voor de Vrede wordt gezien als de meest prestigieuze politieke prijs ter wereld. Dat het WFP wint, komt als een verrassing voor de bookmakers. Van de in totaal 318 voorgedragen personen en organisaties voor de prijs werden onder meer de organisatie Reporters without borders, de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern en klimaatactiviste Greta Thunberg als grote kanshebbers gezien. Ook Kremlincriticus Aleksej Navalny en de Amerikaanse president Donald Trump dongen mee dit jaar.

Naast een diploma en een medaille ontvangt het Wereldvoedselprogramma tien miljoen Zweedse kroon (ruim (935.000 euro) aan prijzengeld. Vorig jaar kreeg de Ethiopische premier Abiy Ahmed de vredesonderscheiding. In 2018 deelden de Congolese arts Denis Mukwege en de Iraakse mensenrechtenactiviste Nadia Murad de prijs.

Vanwege het coronavirus vindt de prijsuitreiking op 10 december – voor het eerst in dertig jaar – niet plaats in het stadhuis van Oslo. In plaats daarvan komt er een kleinschalige ceremonie in de aula van de Universiteit van Oslo, waar de prijs in het verleden ook werd uitgereikt. De datum van de uitreiking – de sterfdag van de in 1986 overleden initiatiefnemer van de prijs, de Zweedse zakenman en uitvinder Alfred Nobel – blijft onveranderd.