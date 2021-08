Wereldleiders reageren geschrokken op IPCC-rapport, maar waar komen ze in november mee?

Verbrande auto’s na bosbranden in Californië. Beeld Hollandse Hoogte / AFP

De Amerikaanse president Joe Biden vindt dat de wereld het zich niet kan permitteren te wachten. ‘De signalen zijn onmiskenbaar. De wetenschap is niet te ontkennen. En de kosten van passiviteit blijven oplopen’, twitterde hij.

De Britse premier Boris Johnson noemde het rapport ‘ontnuchterend’. “Het is duidelijk dat het volgende decennium cruciaal zal zijn voor het veiligstellen van de toekomst van onze planeet. We weten wat er moet gebeuren om de opwarming van de aarde te beperken. We moeten stoppen met steenkool, overschakelen op schone energiebronnen, de natuur beschermen en klimaat­financiering verstrekken aan landen in de frontlinie.”

“We betalen met ons leven voor de koolstof die iemand anders heeft uitgestoten,” zegt Mohamed Nasheed, ambassadeur voor het Climate Vulnerable Forum van 48 landen, en voormalig president van de Malediven. Welvarende landen zijn verantwoordelijk voor veel meer uitstoot van broeikasgassen, maar juist veel minder welvarende landen dreigen een onevenredig grote prijs te betalen voor de opwarming van de aarde. “We zullen binnenkort maatregelen nemen om dit onrecht aan te pakken dat we niet kunnen accepteren.”

“Het harde feit is dat als we blijven opwarmen tot 1,5 graden Celsius, we nog steeds te maken hebben met een halve meter zeespiegelstijging,” zegt Diann Black-Layne, ambassadeur van Antigua en Barbuda, hoofdonderhandelaar klimaat voor de Alliantie van kleine eilandstaten. “Grote vervuilers moeten rekening houden met de schade die wordt toegebracht door de fossielebrandstofindustrie.”

Doodsklap fossiele brandstoffen

Voor VN-chef António Guterres betekent het rapport van het IPCC de doodsklap voor kolen, olie en gas. Het geeft volgens Guterres aan dat de fossiele brandstoffen de aarde verwoesten.

Guterres dringt erop aan dat politici snel en drastisch handelen. “De alarmbellen klinken oorverdovend.” Daarom moet er meer geld uit rijke landen komen om de aanpassingen ter voor­koming van de opwarming in arme landen te betalen, aldus de VN-secretaris-generaal.

Hij hoopt dat de wereldleiders op de komende topconferentie over het klimaat in november in Glasgow niet met excuses maar met oplossingen komen.

De presentatie van het rapport en de uitspraken van Guterres zorgden op de effectenbeurzen voor rode cijfers bij oliebedrijven. Chevron, ExxonMobil en Conoco-Phillips stonden ­gisteren bij de opening van de aandelenbeurzen in New York op verlies.