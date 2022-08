Wereldberoemde schrijver Salman Rushdie (75) neergestoken op podium in New York

Rushdie werd direct op het podium behandeld. Beeld AP

Volgens de staatspolitie van New York is hij gestoken in zijn nek. Over de ernst van zijn verwondingen is nog niets bekend. Een arts die bij het evenement van het Chautauqua-instituut was, heeft de New York Times verteld dat ze Rushdie hielp na de steekpartij. Volgens Rita Landman liep Rushdie meerdere steekwonden op, waaronder een aan de rechterkant van zijn nek. Ze voegde eraan toe dat zich op het podium een ​​plas bloed had gevormd onder zijn lichaam. Rushdie werd op dat moment niet gereanimeerd en leek te leven. “Mensen zeiden: ‘Hij heeft een hartslag, hij heeft een hartslag, hij heeft een hartslag’,” vertelt ze.

Rushdie krijgt volgens gouverneur Hochul ‘de zorg die hij nodig heeft’. De persoon die Rushdie interviewde raakte lichtgewond bij de aanval.

De aanvaller sprong volgens ooggetuigen die de BBC sprak enkele seconden na de aftrap van de lezing uit het publiek tevoorschijn met een zwart masker. Hij sprong op het podium en begon Rushdie aan te vallen. De dader is door de politie aangehouden. Zijn identiteit is nog niet bekend. Het onderzoek is in volle gang. Er wordt meer informatie verzameld over de dader, aldus Hochul.

Rushdie is vooral bekend van zijn bestseller De Duivelsverzen uit 1988. Naar aanleiding van die roman, waarin hij de islamitische profeet Mohammed zou hebben beledigd, sprak de toenmalige Iraanse geestelijk leider ayatollah Ruhollah Khomeini een religieus doodvonnis (fatwa) tegen hem uit.

Onderduiken

Rushdie, geridderd in 2007, moest eerst tien jaar onderduiken en stond ook daarna onder constante Britse politiebescherming. Na de publicatie braken wereldwijde protesten, boekverbrandingen en diplomatieke rellen uit. Rushdie werd gezien als satan. Ten minste één bomaanslag tegen zijn leven mislukte voortijdig. In 1993 werd de Noorse uitgever van Rushdies boeken, William Nygaard, neergeschoten.

In de loop der jaren liep de prijs op zijn hoofd op tot 2 miljoen euro. Verjaard zijn de aansporingen om hem te vermoorden allerminst. Twee jaar geleden loofden Iraanse staatsmedia een bedrag van 541.000 euro uit aan wie de daad bij het woord voegde.

Incident in India

In 2012 dreigde het grootste literaire festival van India in Jaipur uit de hand te lopen omdat Rushdie per videoverbinding de deelnemers zou toespreken. Daar werd van afgezien om geweld te voorkomen. Tientallen extremistische moslims probeerden het festivalterrein binnen te dringen. Ook zou volgens de politie een menigte zich in een park verzamelen om op te trekken naar het festival.

De schrijver van het boek De Duivelsverzen besloot al verstek te laten gaan op de bijeenkomst, omdat militante moslims een aanslag op hem zouden willen plegen. Veel radicale moslims vinden het boek een belediging voor hun godsdienst.

Rushdie schreef onder meer twaalf romans, een verhalenbundel en vier non-fictiewerken. Eerder deze week maakte uitgeverij Pluim bekend dat zij het nieuwe boek van Rushdie, Victory City, in Nederland zou uitgeven.

Jeugd

Rushdie werd geboren op 19 juni 1947 in een rijke moslimfamilie in de stad Mumbai (Bombay), enkele maanden voor de onafhankelijkheid van India. Als jonge jongen trok hij naar Groot-Brittannië om er naar school te gaan, eerst in Rugby en later in Cambridge. Daar studeerde hij geschiedenis. Naar eigen zeggen viel hij op zijn vijftiende levensjaar van zijn geloof. Rushdie’s eerste daad als ongelovige was het kopen van een broodje met de door de islam verboden ham.

Yesilgöz: ‘verschrikking’

Minister van Justitie Dilan Yesilgöz reageert geschokt op het nieuws dat de bekende schrijver Salman Rushdie is neergestoken in de Verenigde Staten. ‘Wat een verschrikking’ zegt ze. ‘Waar iedereen jarenlang voor vreesde komt helaas, ondanks alle maatregelen, uit.’ De minister leeft zeer met Rushdie en zijn familie mee. “Wat een klap voor hen en de rest van de vrije wereld.”

To summarize reports:



Author Salman Rushdie was stabbed after taking stage at a Chautauqua Institute event. He received aid on-site and was able to eventually walk off stage with assistance.



This man has been detained by police: pic.twitter.com/nkQSMkJt24 — Ryan Kelly (@NotThatRKelly) 12 augustus 2022

#BREAKING Author @SalmanRushdie, whose writing led to a Fatwa being declared from government of #Iran, has been attacked on stage at an event in western New York. @TND pic.twitter.com/SZszvtXdw5 — Joshua Crompton (The National Desk) (@PhillyNewsGuy) 12 augustus 2022