Welke coronaregels kun je verwachten op wintersport?

Beeld EPA

Oostenrijk

Als eerste land in Europa kiest Oostenrijk voor het zogeheten 2G-beleid. Dat betekent dat je voor een bezoek aan skigebieden, de horeca, theaters, evenementen en veel andere locaties moet zijn gevaccineerd tegen corona of ervan genezen. Een vaccinatiebewijs is geldig tot 270 dagen na de tweede dosis.

Voor mensen met een eenmalig Janssenvaccin wordt het per 3 januari onmogelijk om de piste op te gaan of een café te bezoeken. Daarvoor moeten mensen eerst een boosterprik krijgen. Niet-Oostenrijkers kunnen deze in het land zelf halen, liet het ministerie van Volksgezondheid woensdag aan De Telegraaf weten. Die is na toediening en de juiste registratie direct geldig.

Het land heeft ook een scherpere mondkapjesplicht. Een stoffen doek of chirurgisch kapje voldoet niet langer. Het beter beschermende FFP2-masker is verplicht in supermarkten, winkels en het openbaar vervoer, inclusief kabelbanen.

Duitsland

Bij onze oosterburen zijn veel regels hetzelfde als in Nederland. Dat betekent dat een coronatoegangsbewijs (gevaccineerd, genezen of getest) verplicht is bij een bezoek aan de horeca en indoor evenementen, maar ook bij bijvoorbeeld de kapper of het ziekenhuis. De coronamaatregelen verschillen per deelstaat. Zo is de geldigheid van een negatieve PCR- of antigeentest in Noordrijn-Westfalen, met onder meer skioord Winterberg (goed bereikbaar vanuit Nederland) woensdag verlaagd van 48 naar 24 uur. Op veel plekken geldt bovendien een mondkapjesplicht.

Frankrijk

Als je naar Frankrijk gaat, moet je naast een coronabewijs van tevoren een schriftelijke verklaring op erewoord geven dat je vrij bent van coronasymptomen. Verder geldt op plekken als horecazaken en winkelcentra een coronatoegansgbewijs, ofwel pass sanitaire. Bij veel openbare gelegenheden is ook een mondkapje verplicht.

Zwitserland

Ook in Zwitserland moet je je komst aanmelden via een Passagiers Lokalisatie Formulier. Gevaccineerden en mensen die een besmetting hebben doorgemaakt kunnen zonder problemen de grens over. Anderen moeten zich vooraf en na vier tot zeven dagen na aankomst in het land laten testen. Het resultaat van die laatste test moet worden doorgegeven aan de plaatselijke autoriteiten. De kosten van de test zijn voor eigen rekening.

Italië

Voor een reis naar Italië is een lokalisatieformulier nodig, en daarbij een 3G-coronatoegangsbewijs (gevaccineerd, genezen of getest) voor iedereen van zes jaar en ouder. De zogenoemde Green Pass is ook verplicht in restaurants, cafés, theaters en het openbaar vervoer. Een mondkapje is verplicht in alle openbare gelegenheden en het ov.

Reisadviezen voor de betreffende landen vind je op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Op de Reiswijzer van de ANWB vind je meer informatie over de coronaregels per land.