Welke coronamaatregelen zijn er nog wél in deze vakantielanden?

Coronaregels in het buitenland: het kan zijn dat je bij de grens met Frankrijk gevraagd wordt om je coronapas Beeld ANP

België

• Inreizen: Bij onze Zuiderburen kun je zo naar binnen wandelen, fietsen, rijden of vliegen. Er gelden geen inreisbeperkingen voor reizigers uit Nederland.

• Vakantie vieren: Sinds maart geldt in België code geel. Dat betekent dat alle beperkingen zijn vervallen en een coronatoegangsbewijs nergens meer nodig is.

• Een mondkapje: Je kunt je bijna overal zonder mondkapje begeven. Alleen in ziekenhuizen, bij de dokter en in de apotheek is een mondkapje nog wel verplicht.

Duitsland

• Inreizen: Nederlanders die tussen 1 juni en 1 september naar of door Duitsland reizen, hoeven geen vaccinatiebewijs, herstelbewijs of negatief testbewijs bij zich te hebben. In de zomermaanden geldt de Nachweispflicht namelijk niet.

• Vakantie vieren: Sinds maart zijn de meeste coronamaatregelen in Duitsland afgeschaft. Zo is er geen coronatoegangsbewijs meer nodig in restaurants en nachtclubs. De verschillende deelstaten bepalen overigens zelf welke nog geldende regels ze handhaven. Daarnaast is er sprake van een ‘hotspotregeling’: deelstaten waar veel besmettingen voorkomen of waar een gevaarlijke variant rondgaat, kunnen extra maatregelen invoeren. Let dus op!

• Een mondkapje: Op verschillende plekken in Duitsland is het verplicht een mondkapje te dragen. Bijvoorbeeld in het regionale openbaar vervoer en in ziekenhuizen en zorginstellingen. Maar ook op vliegvelden geldt een mondkapjesplicht.

Frankrijk

• Inreizen: Het kan zijn dat je bij de grens met Frankrijk gevraagd wordt om je coronapas. In dat geval moet je kunnen bewijzen dat je een vaccinatiebewijs hebt, of recent bent hersteld van corona. Je kunt daarvoor je CoronaCheck-app gebruiken.

• Vakantie vieren: De binnenlandse coronapas is bijna nergens meer verplicht, behalve in het ziekenhuis. Je corona-app laten zien in een restaurant, club of museum is dus niet meer nodig.

• Een mondkapje: Het mondkapje is inmiddels verleden tijd in Frankrijk, ook in het openbaar vervoer is het niet meer nodig.

Griekenland

• Inreizen: Er gelden voor Griekenland geen inreisvoorwaarden meer. Het is dus niet nodig om een coronabewijs te laten zien of een ander coronaformulier in te vullen.

• Vakantie vieren: Coronaregels op locatie kunnen variëren. Mensen die naar Griekenland reizen wordt aangeraden om van tevoren te checken welke regels er gelden op de plaats van bestemming.

• Een mondkapje: Vanaf 1 juni is het niet langer verplicht om mondkapjes te dragen in binnenruimten. Buiten was die plicht al eerder afgeschaft.

Italië

• Inreizen: Reizigers uit Nederland hebben geen coronapas meer nodig om Italië binnen te komen. De verplichting om een bewijs van vaccinatie, recent herstel of een negatieve test te tonen, is 1 juni komen te vervallen.

• Vakantie vieren: Het laten zien van een coronabewijs om ergens binnen te komen is per 1 juni niet meer nodig.

• Een mondkapje: In Italië is het dragen van een FFP2-masker vanaf 15 juni niet langer verplicht. Tot die tijd is het nog nodig om het mondkapje te dragen in het openbaar vervoer en bij binnenevenementen.

Oostenrijk

• Inreizen: Sinds 16 mei is er geen zogeheten 3G-bewijs meer nodig om Oostenrijk binnen te reizen. Dat wil zeggen dat er geen bewijs van vaccinatie, test of herstel meer nodig is om het land binnen te komen. Nederlanders kunnen vrij naar Oostenrijk reizen.

• Vakantie vieren: Hoewel het kan voorkomen dat er bij binnenkomst toch om gevraagd wordt, hoeven reizigers in de horeca, skigebieden en hotels geen coronatoegangsbewijs te laten zien.

• Een mondkapje: Vanaf 1 juni is de mondkapjesplicht in Oostenrijk afgeschaft. Mensen die naar Wenen willen reizen moeten echter nog wel een FFP2-mondkapje dragen in het openbaar vervoer en in apotheken. Afgezien daarvan lijkt het land min of meer alle regels los te hebben gelaten.

Portugal

• Inreizen: Voor alle reizigers uit Nederland boven de 12 jaar geldt dat zij bij binnenkomst een vaccinatie-, herstel- óf testbewijs moeten laten zien. Het vaccinatiebewijs is vanaf 14 dagen na de datum van de laatste vaccinatie geldig en dan voor een duur van 9 maanden (270 dagen). Een boostervaccinatie is onbeperkt geldig, vanaf 14 dagen na vaccinatie. Ook het invullen van een zogenaamd Passenger Locator Form (PLF) is niet meer nodig. Voor Madeira gelden in het geheel geen inreisbeperkingen.

• Vakantie vieren: Het laten zien van een coronabewijs in bijvoorbeeld nachtclubs en restaurants is niet verplicht. Mogelijk kan hier op Madeira en de Azoren wel om worden gevraagd.

• Een mondkapje: Het dragen van een mondkapje in het openbaar vervoer is voor iedereen vanaf 6 jaar verplicht.

Spanje

• Inreizen: Voor reizigers uit Nederland met een geldig vaccinatie- of herstelbewijs geldt geen testverplichting en is het niet langer nodig om een gezondheidsverklaring te laten zien. Wel moeten alle personen van 12 jaar en ouder een vaccinatie-, test-, of herstelbewijs laten zien. Het vaccinatiebewijs is vanaf 14 dagen na de datum van de laatste vaccinatie geldig en dan voor een duur van 9 maanden (270 dagen). Voor kinderen onder de 18 jaar is het onbeperkt geldig.

• Vakantie vieren: In winkels en accommodaties hoeven reizigers geen coronapas te laten zien. Voor restaurants, nachtclubs en musea in principe ook niet, al kan er in bepaalde regio's in Spanje wel om worden gevraagd.

• Een mondkapje: Sinds 22 april is het niet meer nodig om een mondkapje te dragen, op enkele locaties na. In onder meer het openbaar vervoer en gezondheidscentra is het dragen van een mondkapje verplicht.

Turkije

• Inreizen: Wie naar Turkije reist met het vliegtuig heeft een vaccinatiebewijs, negatieve PCR-testuitslag, antigeentestuitslag of een herstelbewijs nodig. Dat geldt overigens niet voor kinderen onder de 12. Ook reizigers die via land of zee binnenkomen hoeven geen coronabewijs te laten zien. Bij aankomst in Turkije worden wel steekproefsgewijs PCR-testen afgenomen. Is die positief dan moet je een week in quarantaine.



• Vakantie vieren: De anderhalvemeterregel is in Turkije in het openbaar nog altijd van kracht. Zowel binnen als buiten.



• Een mondkapje: Mondkapjes zijn alleen nog verplicht in ziekenhuizen en het openbaar vervoer of als de anderhalvemeterregel niet kan worden gewaarborgd.



Verenigd Koninkrijk

• Inreizen: Het Verenigd Koninkrijk was een van de eerste landen die alle coronarestricties liet vervallen. Geen negatieve testuitslag, geen vaccinatie- of herstelbewijs en geen verplichte isolatie.

• Vakantie vieren: Aan de andere kant van het Kanaal willen ze zo snel mogelijk terug naar normaal. Alle binnenlandse coronabeperkingen zijn opgeheven. In het Verenigd Koninkrijk kun je vakantie vieren alsof het virus nooit heeft bestaan.

• Een mondkapje: Het is nergens verplicht een mondkapje te dragen, maar gezichtsbedekking wordt in bijvoorbeeld ziekenhuizen, scholen en het openbaar vervoer wel aangeraden.