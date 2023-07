Wekenlang een mysterie: waar is China’s minister van Buitenlandse Zaken? Nu is hij ontslagen – en de vragen blijven

De carrière van Qin Gang verliep voorspoedig, tot hij opeens van het politieke toneel verdween. Nu is hij ontslagen als minister van Buitenlandse Zaken. Beeld Photothek via Getty Images

Waarom Qin na een succesvolle bliksemcarrière zo abrupt van zijn sokkel valt? Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken houdt de lippen stijf op elkaar, zoals wel vaker het geval bij interne politieke verschuivingen.

Maar één ding is duidelijk: de Chinese minister van Buitenlandse Zaken Qin Gang zit niet langer op zijn post. Dinsdag maakten de staatsmedia dat bekend, na een bijeenkomst van het Permanent Comité van het Nationaal Volkscongres, dat beslist over benoemingen en ontslagen van Chinese hooggeplaatsten. De 57-jarige Qin was pas afgelopen december begonnen.

De bijeenkomst was haastig gepland: slechts een dag van tevoren stond de bijeenkomst op de agenda. Dat is zeer ongebruikelijk. Inmiddels is Qins naam van de website van het ministerie verdwenen.

Het ontslag volgt na wekenlange speculaties over Qins verblijfplaats. Sinds 25 juni was hij niet meer gezien in het openbaar. Roddels gingen de wereld over – van buitenechtelijke affaires tot het idee dat Qin, een voormalige lieveling van president Xi, uit de gratie was geraakt. Of zouden het toch gezondheidsproblemen zijn, zoals de Chinese staatsmedia bleven volhouden?

Belangrijke ontmoetingen gemist

In zijn afwezigheid miste Qin een aantal belangrijke ontmoetingen, onder andere met de EU-buitenlandchef Josep Borrell, de 100-jarige Henry Kissinger en de Amerikaanse klimaatgezant John Kerry. Buitenlandvertegenwoordiger Wang Yi, hoger in rang volgens de Chinese hiërarchie, nam ondertussen de honneurs waar.

Nu neemt Wang definitief Qins functie over. De 69-jarige Wang is een oude bekende en een vertrouweling van Xi: tot 2022 was hij ruim tien jaar de Chinese minister van Buitenlandse Zaken.

Een officiële verklaring voor Qins vertrek werd niet gegeven. Mogelijk is Qin uit de gratie geraakt bij Xi. Of, een andere verklaring die rondgaat, speelt er misschien een machtsstrijd tussen de twee hoogste buitenlandvertegenwoordigers? Qins carrière ging immers behoorlijk snel: in korte tijd promoveerde hij van hoofdverantwoordelijke voor Xi's buitenlandse reizen, tot Chinese ambassadeur in de VS, tot buitenlandminister.

“Het feit dat deze theorie op het internet besproken kon worden zonder censuur, doet denken dat er mogelijk een waarheid zit in de geruchten,” zei Ian Chong van de Nationale Universiteit van Singapore vorige week tegen de BBC. Volgens Wen-ti Sung, politicoloog bij de Australische Nationale Universiteit, lijkt de terugkeer van Wang als buitenlandminister als ‘een tijdelijke oplossing om verdere schaamte te voorkomen’, zei hij tegen The Guardian.

Protegé van Xi

Maar nog steeds óók niet geheel onwaarschijnlijk: Qin voelt zich echt niet fit, zoals Chinese staatsmedia volhouden. De oud-minister is namelijk nog steeds lid van de Staatsraad. Dat is een hogere functie dan het ministerschap. Dat hij in die rol mag blijven zitten – zover bekend – suggereert dat hij het niet helemaal heeft verknald.

Qins vertrek is hoe dan ook verrassend. Anderhalve maand geleden sprak hij nog met de Amerikaanse buitenlandminister Antony Blinken – dat bezoek was relatief succesvol. In mei ontmoette hij ook de Nederlandse buitenlandminister Wopke Hoekstra. Qin stond bovendien bekend als een ‘wolf warrior’, een buitenlandvertegenwoordiger die China’s belangen fel verdedigt. Het maakte hem een protegé van Xi.

De vraag is hoe lang Wang Yi minister van Buitenlandse Zaken blijft. Hij heeft nu eigenlijk twee banen; hij is immers ook nog steeds buitenlandvertegenwoordiger – een functie met meer contact met het Chinese politbureau, dat over de belangrijkste beslissingen gaat. Het kan dus goed zijn dat het om een tijdelijke maatregel gaat, tot er een vervanger komt.