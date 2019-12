Weinstein en tientallen vermeende slachtoffers eens over miljoenenschikking

Harvey Weinstein. Beeld EPA

Weinstein is door tientallen vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag, waaronder verkrachting. De schikking moet een einde maken aan vrijwel alle civiele rechtszaken tegen Weinstein en zijn voormalige bedrijf. Er is een bedrag mee gemoeid van 25 miljoen dollar (ruim 22 miljoen euro).

De oud-filmproducent zou de schikking niet uit eigen zak hoeven te betalen. Daar draaien verzekeraars voor op. Ook hoeft Weinstein niet toe te geven dat hij zich schuldig maakte aan strafbaar gedrag. De overeenkomst moet nog definitief worden goedgekeurd door betrokkenen en de rechtbank.

Weinstein zou in januari terecht staan voor vijf gevallen van verkrachting en seksueel misbruik, die zouden hebben plaatsgevonden in 2006 en 2013. Onder meer de The Sopranos-actrice Annabella Sciorra beschuldigt de gevallen filmproducent ervan haar te hebben verkracht.

Als hij schuldig wordt bevonden in de zaak, kan de medeoprichter van studio Miramax een levenslange gevangenisstraf krijgen. Weinstein wordt hiernaast door nog eens tientallen vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag, variërend van intimidatie tot verkrachting. In totaal gaat het om meer dan zeventig vrouwen. Weinstein ontkent de aantijgingen. Hij claimt dat de seksuele ontmoetingen met wederzijdse toestemming plaatsvonden.

Verhoogde borgtocht

Vandaag verhoogde de rechter de borgtocht van Weinstein van één miljoen naar vijf miljoen dollar, omdat hij de voorwaarden voor zijn voorlopige vrijlating overtrad door zijn elektronische enkelband de afgelopen maanden tientallen keren verkeerd te gebruiken of uit te schakelen. Rechter James Burke waarschuwde de beschaamde filmmagnaat dat hij de gevangenis in zal gaan als er andere problemen opduiken.

Weinstein kwam leunend op een rollator de rechtszaal binnen voor de zitting. Volgens zijn advocaat Donna Rotunno heeft hij een operatie ondergaan om de pijn van een auto-ongeluk in augustus te verlichten. Hij zal naar verwachting hersteld zijn voor het begin van zijn proces op 6 januari voor verkrachting en aanklacht wegens seksueel geweld.