Weinig meer dan woestenij

Beeld AFP

Kiotari, op het Griekse eiland Rhodos, wordt op de website van een bekende Nederlandse reisorganisatie omschreven als een plek die is ‘overgeslagen door het massatoerisme’. Heuvelachtig, ongerept en groen – ideaal voor wie op zoek is naar rust. Datzelfde Kiotari is na dagen van natuurbranden veranderd in een woestenij. Enkele huizen staan nog overeind, getuige de foto, maar verder is er weinig van het dorpje over. Zeker twintigduizend mensen op Rhodos zijn geëvacueerd, onder wie veel toeristen. Ook op de eilanden Corfu en Evia zijn branden uitgebroken.