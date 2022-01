Weinig Britten (onder wie de Queen) zitten te wachten op ‘Sir’ Tony Blair. En toch wordt hij geridderd

Niet alle Britten zitten te wachten op 'Sir' Tony Blair, onder meer vanwege zijn rol in de oorlogen in Irak en Afghanistan. Beeld Getty Images

Het duurde veertien jaar, maar Tony Blair staat dan toch eindelijk op het punt zich Sir Tony Blair te mogen noemen. Koningin Elizabeth II maakte op nieuwjaarsdag bekend hem de hoogste ridderorde te willen toekennen: de Orde van de Kousenband, een eer die eerder ook koning Willem-Alexander ten deel viel.

Alleen zijn erg veel mensen het daar niet mee eens. Binnen luttele dagen stonden er onder een petitie op change.org, die oproept Blairs aanstaande onderscheiding in te trekken, bijna 1 miljoen handtekeningen.

Grootste pijnpunten zijn de oorlogen in Irak en Afghanistan, waar het Verenigd Koninkrijk onder Blairs leiding aan deelnam. “Hij is persoonlijk verantwoordelijk voor de dood van talloze onschuldige burgers en militairen in diverse conflicten,” schrijft Angus Scott, initiator van de petitie. Blair zou volgens hem niet moeten worden onderscheiden, maar moeten worden vervolgd voor oorlogsmisdaden.

De kans dat Blair zijn onderscheiding misloopt door de petitie is klein. Want zij is niet gelanceerd op de website van het Britse parlement. Alleen in dat geval hebben petities rechtskracht en moet er – bij meer dan 100.000 handtekeningen – in het parlement over worden gedebatteerd.

Een woordvoerder van premier Boris Johnson kon het overweldigende aantal steunbetuigingen voor de oproep op change.org bovendien afdoen met het verweer dat het niet de keus van de minister-president was om Blair te onderscheiden. Het was een besluit van de koningin, en van de koningin alleen.

Twijfel bij de koningin

Nu moet gezegd dat ook Elizabeth II dus veertien jaar lijkt te hebben getwijfeld. The Sunday Times schreef recent dat zij maar weinig sympathie voor Blair voelt en zijn onderscheiding daarom steeds uitstelde. Terwijl het toch min of meer standaard is dat Britse premiers na hun aftreden de hoogste ridderorde ontvangen. De koningin zou nog altijd gepikeerd zijn over hoe Blair in 1997 de begrafenis van prinses Diana organiseerde.

Het uitstellen van Blairs onderscheiding zorgde alleen voor een te lange wachtrij. Want ook opvolgers Gordon Brown, David Cameron en Theresa May moeten die nog bij leven ontvangen. En het is gebruikelijk dat premiers in chronologische volgorde worden geridderd.

Keir Starmer, leider van Labour, de partij van Blair, reageerde geprikkeld op alle commotie. “Blair voerde een minimumloon in, stak geld in ziekenhuizen en scholen en speelde een sleutelrol bij het vredesakkoord in Noord-Ierland,” somde hij op. Om daar, in veel ogen even vilein als kinderachtig, aan toe te voegen dat de huidige conservatieve premier Johnson de ridderorde in de toekomst een stuk minder verdient.